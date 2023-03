Zápach vo vozidle budí veľmi zlý prvý dojem. Aj pri predaji bývajú takéto autá horšie predajné. Najväčším problémom býva pach psa, alebo zafajčený interiér, ktorých sa zbavuje iba veľmi ťažko. Existuje však niekoľko spôsobov, ktoré nepríjemný oder pomôžu zmierniť, alebo úplne odstrániť. Najhorším konaním je pach prekrývať inými vôňami, ktoré ho iba zvýraznia.

Znečistený kabínový filter býva často zdrojom zápachu. Zdroj: Auto Bild

Čistenie ozónom sa využíva v domácnostiach, ale aj v automobiloch. Dezinfikuje vzduch, ale aj všetko, čo sa nachádza v ozónovanom priestore. Okrem toho aj neutralizuje pachy, ale ničí aj vírusy, plesne, baktérie a mikroorganizmy, dokonca rýchlejšie účinnejšie, ako chlór. Po skončení dezinfekcie, sa ozón rozkladá na kyslík.

Prístroj na ozónovanie sa vkladá do uzatvoreného vozidla na určitý čas, je potrebné z neho vybrať predmety, ktoré by mohli stratiť požadované vlastnosti ( napríklad vonný stromček). Po skončení je nutné do vozidla 10-15 minúť nevstupovať. Tento spôsob patrí k najúčinnejším, čo sa týka dezinfekcie, aj dezodorácie. Jeho hlavnou výhodou je, že dokáže zbaviť zápachu aj čalúnenie, sedadlá a iné súčasti interiéru.

Problémy so zápachom nie sú vždy také jednoznačné a treba pátrať po príčine. Vo väčšine prípadov býva zdrojom zanedbaná klimatizácia. Aj na jej čistenie sa využíva prístroj na ozónovanie. Na trhu existujú aj spreje, ktoré sú určené na jej údržbu. Ďalším častým zdrojom zápachu býva znečistený peľový filter, slúžiaci na filtrovanie vzduchu prúdiaceho do kabíny.

Pôvodcom zatekania môže byť nefunkčné tesnenie dverí. Zdroj: AUTO BILD

Zatekanie vody vo auta je takisto zdrojom zatuchliny v aute. Niektoré konkrétne modely, mali s týmto v minulosti problém. Voda sa dostávala do interiérových častí a zotrvávala napríklad v kobercoch. Problém s vlhkosťou v aute môže spôsobovať aj jeho dlhodobé státie v tmavých miestach, počas sychravých mesiacov. V takýchto prípadoch je nutné najskôr problém zápachu účinne odstrániť a nie ho prekrývať.

