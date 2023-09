Každý motorista má svoj určitý štýl jazdy, niekto horší, niekto lepší. Niekto cíti s motorom viac a vie vhodnejšie ulahodiť prevodový stupeň k aktuálnej rýchlosti. Vo všeobecnosti platí, že ideálne hodnoty by sa mali pohybovať v rozsahu 2 000- 2 500 otáčok za minútu. Záleží aj od toho, aký typ motoru vaše vozidlo využíva. Benzínové agregáty potrebujú vyššie vytočenie ako naftové, vzhľadom ku krútiacemu momentu.

Ilustračný obrázok Zdroj: Pexels, Mike Bird

Ako príklad môže poslúžiť Škoda Fabia 1,0 MPI, ktorej maximálny krútiaci moment sa dosahuje v rozmedzí 3 700- 3 900 otáčok za minútu. To znamená, že v tomto rozsahu poskytuje motor najvyššiu účinnosť a bolo by zbytočné, vytáčať ho ešte vyššie, kedy by dochádzalo iba k jeho zbytočnému opotrebovávaniu a naviac by sme si aj zvyšovali spotrebu paliva.

Údaj o rozsahu najvyššieho krútiaceho momentu ale neznamená to, že by teraz vodič s týmto daným vozidlom z príkladu mal neustále jazdiť medzi 3 700- 3 900 ot.za min. Znamená to, že vtedy motor poskytne čo najideálnejší výkon vzhľadom k svojim parametrom. Jednoducho sa to dá popísať pri jazde do kopca. Ak zvolíme príliš vysoký prevodový stupeň, vozidlo bude strácať rýchlosť a motor otáčky.

Opak tohto scenára je zvolenie príliš nízkeho prevodového stupňa, kedy bude motor hlučný a bude zbytočne pracovať vo vysokých otáčkach nad rámec maximálneho krútiaceho momentu, čiže sa bude preťažovať. Dá sa to jednoducho prirovnať aj k jazde bicyklom do kopca. Musíme si zvoliť taký prevod, aby sme sa zbytočne neunavili intenzívnym šliapaním do pedálov, ale udržali si konštantnú rýchlosť pri adekvátnej námahe.