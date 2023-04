Či už je vašou prioritou nízka ekonomická nákladnosť auta alebo vám záleží aj na vypúšťaní emisií do ovzdušia, v oboch prípadoch bude pre vás pri výbere nového auta dôležitá spotreba paliva. Problém je v tom, že oficiálne údaje o spotrebe paliva, ktoré vám s radosťou povie každý predajca automobilov, sú často zavádzajúce a v reálnych podmienkach je nemožné ich dosiahnuť.

Britský magazín What car? preto vykonal testovanie True MPG, v ktorom podrobil modely testom spotreby paliva v reálnych podmienkach pri dodržiavaní rýchlostných limitov, no bez použitia špeciálnych techník takzvaného „hypermilingu“. Po najefektívnejších autách sa pozrieme na opačný koniec rebríčka: toto je 10 áut s najvyššou spotrebou, aké kedy britský magazín testoval. Vo Veľkej Británii sa spotreba udáva v MPG (miles per gallon), preto sme ich prerátali do nami používaných jednotiek v litroch paliva na 100 kilometrov.

10. Volvo XC40 T4: 8,68 l/100 km

Volvo XC40 Zdroj: Volvo

Na desiatej priečke sa pomerne prekvapivo nachádza crossover Volvo XC40 vo verzii T4, ktorá sa spolieha na prepĺňaný benzínový 2,0-litrový štvorvalec. Spotreba takmer 8,7 litrov rozhodne nepatrí k lichotivým vzhľadom na rozmery auta.