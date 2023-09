Malé autokamery sa tešia stále väčšej obľube, z časti za to môže fakt, že v prípade nehody alebo priestupku iného z účastníkov cestnej premávky sa môžu stať užitočným pomocníkom pri objasňovaní, a to tak pri vymáhaní nároku od poisťovne, ako aj v prípade vyšetrovania. Na trhu je nepreberné množstvo rôznych modelov a s rozvojom technológií pribúdajú stále nové so zaujímavými funkciami, napríklad, senzormi nárazu.

Pred nedávnom sa naši kolegovia z nemeckej redakcie pozreli na zúbok 13 modelom. Ako ich však testovali? Palubné kamery sa vybrali z balenia, aktualizovali a dostali vhodnú pamäťovú kartu. Potom s nimi šup do auta a rovno do premávky - v rôznych dopravných podmienkach, meniacom sa počasí a rôznych denných dobách. S kamerami strávili na cestách niekoľko hodín a kontrolovali aj to, ako ľahko sa ovládajú, a či vodiča viac nerozptyľujú, ako by mali. Kvalita vide sa neskôr analyzovala na počítači.

Veľké porovnanie: Ktorá kamera do auta poskytuje skutočne dobré a užitočné záznamy? Zdroj: Auto Bild

Aké kritériá by mala spĺňať palubná kamera?

Hlavnou funkciou autokamery je zachytiť dobré zábery a bol to aj jeden z hlavných faktorov v teste Auto Bildu. Dobrá kamera by mala preto ponúknuť aspoň Full HD rozlíšenie (1080p) ideálne v spojení s vysokou snímkovou frekvenciou (60 fps). Keďže neustále nahrávanie je dôvodu podmienok GDPR zakázané, kamera musí ponúkať funkciu slučky.

To znamená, že musí natáčať v časovo obmedzených sekvenciách, ktoré sa automaticky prehrajú ďalším záznamom, pokiaľ nie sú uložené. Aby ste mohli natočiť záber, ktorý bude obsahovať čo najširšiu časť vozovky, mali by ste dbať na to, aby bol uhol záberu aspoň 140 stupňov.

