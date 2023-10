V kruhoch mechanikov sa hovorí, že do náradia sa oplatí investovať, pretože to lacné za to nestojí a hneď sa pokazí. Je realita skutočne rovnaká? Auto Bild nakúpil jedenásť kufríkov s náradím v rôznych cenových hladinách a podrobil ich skúške odolnosti. Výsledok? Nie všetky gola sady prešli sériou testov úspešne.

Ilustračná snímka. Zdroj: Auto Bild

Auto Bild a odborná organizácia KÜS testovali boxy v laboratóriu. Tu nájdete všetko testovacie vybavenie a nástroje potrebné na zmysluplný test. Boli zakúpené dva kusy každej sady a dvakrát boli skontrolované všetky nástroje použité na testy.

Račne museli spĺňať normu DIN 3122. Aby sa im to podarilo, museli bez ujmy obstáť v skúške krútiaceho momentu 512 Nm na skúšobnej stolici – dvakrát za sebou. Nasleduje test odolnosti, pri ktorom boli račne zaťažené silami o 40 percent nad normou – 717 Nm.

Ilustračná snímka. Zdroj: Auto Bild

Testovali sme ich pri nasadení až 1000 Nm, aby sme zistili maximálne zaťaženie, ktoré račne znesú. Počas testu ťahom rukoväte museli plastové račňové rukoväte vydržať uťahovacie zaťaženie 75 kilogramov po dobu dvoch minút.

Testovala sa rozmerová presnosť, tvrdosť materiálu a pevnosť orechov. Testované veľkosti kľúčov boli rôznorodé: SW 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 a 32. Len piatim výrobcom sa zlomili orechy SW-10 pri skúškach tvrdosti nad normou DIN. Výsledky tohto testu však neumožňujú robiť žiadne závery o dlhodobej životnosti.

11. miesto

KS Tools 917-07289

Cena: od 129,90 eur