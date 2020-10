Celoročné pneumatiky na automobilovom trhu nie sú úplnou novinkou, no nedá sa o nich povedať ani to, že by boli masovo rozšírené. Vodiči ich však čoraz viac berú do úvahy najmä kvôli tomu, že eliminujú potrebu prezúvania kolies z letných na zimné a a tým šetria nielen čas, ale aj peniaze. Človek by si navyše mohol povedať, že “pri súčasných slabých zimách stačia aj celoročky”. Je to pravda?

Ak si pozriete webové stránky výrobcov či rôznych poisťovní a podobne, ktoré sa venujú téme celoročných pneumatík, zistíte, že práve oni ich často uvádzajú ako vhodné riešenie pre majiteľov vozidiel s nízkym ročným nájazdom. Nie sme si však istí, či je práve toto šťastné odporúčanie. Predstavte si situáciu, kedy bude človek s minimálnym ročným nájazdom cez zimu potrebovať ísť svojim autom čo i len do obchodu. Zrazu bude na ceste v zlých podmienkach, s menšími skúsenosťami, horším odhadom a reakčným časom a ešte k tomu i na horšom obutí, než väčšina skúsenejších šoférov. To znie ako recept na katastrofu.

Čo by ste mali vedieť o celoročných pneumatikách To, či sa vodič rozhodne pre kúpu celoročnej pneumatiky, je v konečnom dôsledku iba na ňom. Je pravda, že “celoročky” môžu šetriť náklady a čas strávený pri jarnom i jesennom prezúvaní automobilu, no ako uvádza nemecký ADAC, “celoročné pneumatiky sú aj naďalej kompromisom a výkonmi sa nemôžu rovnať špecializovanej letnej či zimnej pneumatike”. Celoročné pneumatiky musia byť označené symbolom M+S a aj “snežnou vločkou s horami na pozadí”, aby boli prípustné aj na jazdu cez zimu. Často sa označujú aj symbolom A/S (All-Season).

Zimné pneumatiky majú na dezéne lamely a využívajú mäkšiu gumovú zmes, letné sú skôr tvrdšie, ich povrch hladký a pretínajú ho široké kanály na odvodňovanie. Celoročné sú iba kombináciou týchto dvoch typov dezénu, pričom jednotlivé modely sa od seba líšia tým, či majú viac z letného alebo zimného a od toho sa odvíjajú ich jazdné vlastnosti.

Celoročné pneumatiky stoja podobne veľa ako letné či zimné.

14 pneumatík z testu dosiahlo hodnotenie “uspokojivé” a lepšie, tieto sú podľa ADACu vhodné na celoročnú prevádzku v “južanskom” podnebí či pre autá, ktoré majú minimálny ročný nájazd a to najmä mimo zimných mesiacov a v meste.

Brzdná dráha najlepších celoročných pneumatík na suchom asfalte z rýchlosti 100 km/h do zastavenia je 43,5 metra, dobré letné to zvládnu na 37 metroch.

Brzdná dráha najlepších celoročných pneumatík na mokrom asfalte z rýchlosti 80 km/h do zastavenia je 34,6 m, dobré letné to zvládnu na 38,9 m, čo je zhruba priemerná hodnota pre celoročné pneumatiky.

Brzdná dráha najlepších celoročných pneumatík na ujazdenom snehu z rýchlosti 50 km/h do zastavenia je 26,3 m, dobré zimné to zvládnu na 24,9 m.

Brzdná dráha najlepších celoročných pneumatík na klzkom ľade z rýchlosti 30 km/h do zastavenia je 44,1 m, dobré zimné to zvládnu na 39,3 m.

Rozdiely v brzdnej dráhe sa prenášajú aj na celkové jazdné vlastnosti - špecializované pneumatiky majú takmer vždy lepší grip.

Rozdiely v brzdnej dráhe medzi letnými a zimnými pneumatikami sa možno na prvý pohľad zdajú byť zanedbateľné, no v kritických situáciách často rozhodujú centimetre, nie metre. Ak vám ide o maximálnu bezpečnosť posádky, určite zostaňte pri tradičnom modeli prezúvania letných a zimných pneumatík, ktorý je lepší takmer v každom ohľade.

Celoročné pneumatiky Pirelli Cinturato. Zdroj: Pirelli

Kúpiť si drahé a bezpečné auto, nebodaj SUV, pretože “veď je bezpečnejšie” a potom ho obuť na celoročné pneumatiky, to nedáva logiku. V našich podmienkach sa prezúvať stále oplatí. Nikdy neviete, aká bude ďalšia zima a kde vás cesty zavedú. Ak však napriek tomu chcete zvážiť kúpu celoročných pneumatík, na nasledujúcich stránkach článku sa dozviete, ktoré z nich sú najlepšie podľa testu nemeckého Auto Bildu. Naši kolegovia preverovali obutie s rozmerom 205/55 R16, ktoré sa hodí pre kompaktné automobily.