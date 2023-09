Obdobie končiacich letných dní so sebou prináša aj sťahovanie hlodavcov na teplé útulné miestečká. Za svoj nový príbytok si môžu vybrať aj vaše auto.

Teplo vyžarujúce z motorového priestoru môže prilákať aj väčšie zvieratá ako kuny, niekedy dokonca aj mačky. Pri vytváraní si pohodlia na nerušenom miestečku zničia to, čo im príde vhodné na zakusnutie. Parkovanie v garáži zabezpečuje ochranu vášho vozidla pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ale aj pred neželanými návštevníkmi. Pre tých, ktorí svoje vozidlá parkujú na otvorenom priestranstve je dôležité byť si vedomými rizík, ktoré s tým súvisia.

Ilustračný obrázok Zdroj: AutoBild

Záujem zvierat môžete v prvom rade spozorovať podľa stôp v motorovom priestore. Izolácia na spodnej strane kapoty pre ne zvykne predstavovať príjemné miestečko na vytvorenie dočasného, alebo trvalého bydliska. Ak si práve váš motorový priestor vybrali za vhodný na vytvorenie hniezda, môžete v okolí objaviť aj nanosené zásoby jedla. Okrem toho sa radi zakusnú do kabeláže, či do recyklovaných materiálov používaných v nových vozidlách.

Predchádzanie škode spôsobenej nechcenými návštevníkmi môže mať viacero podôb. Trh ponúka viacero možností, ako zvieratá od vášho auta odohnať. Prvou z možností je pachový odpudzovač, ktorý jednoducho nainštalujete do motorového priestoru. Môže mať podobu vrecúšok, tyčiniek či sprejov. Spreje majú aj jednu nevýhodu ktorou je to, že sa zápach môže dostávať aj do kabíny pomocou ventilácie či klimatizácie a otravovať tak cestujúcich.

Elektronické odpudzovače sú druhou možnosťou. Tie sú aktívne vtedy, keď sa vozidlo nepoužíva a sú napájané batériou. Montáž v oboch prípadoch je veľmi jednoduchá a ak parkujete v blízkosti stromov alebo lesov, oplatí sa po nich siahnuť. Môžete tak predísť častokrát nákladným škodám, ktoré tieto zvieratá vedia pri usídľovaní napáchať. Ak máte aj vy doma vozidlo, ktoré sa pravidelne nepoužíva a poskytuje nerušené miesto, nezabúdajte na jeho opakovanú kontrolu.

