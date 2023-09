To, že si ich môžete dovoliť, ešte neznamená, že by ste si ich mali kúpiť. Toto heslo platí pre všetky ojazdené autá, ktoré ako nové stáli astronomickú sumu. No ak si predsa len nedáte povedať, tu je 10 áut, ktoré majú pod kapotou motor, aký už v nových autách nikdy neuvidíme.

Ak si dnes chcete kúpiť nové auto s dvanásťvalcom pod kapotou, jedna vec je istá: bude vás stáť obrovskú sumu peňazí. Jedným z dôvodov je fakt, že "bežné" autá sa s takýmito motormi už nerobia, a tak vám ostáva siahnuť po niektorých super/hyperšportoch. Pritom to nebolo tak dávno, čo sme V12 mohli vidieť aj v bežnejších limuzínach, coupé či kabrioletoch. Tento článok preto vzdáva poctu práve tejto ére.

Mercedes-Benz S65 AMG

Mercedes-Benz S65 AMG (W221) Zdroj: Mercedes-Benz

Začneme tým najlepším, čo Mercedes v tejto ére ponúkal. Modely s prívlastkom 65 AMG boli tým absolútnym vrcholom, ktorý značka s trojcípou hviezdou na kapote ponúkala. Okrem triedy S sa montoval aj do luxusného kupé CL či do kultového roadsteru SL. No nebola to jediná dvanásťvalcová možnosť - všetky tri modely totiž schádzali z linky aj v civilizovanejšej verzii 600.

Motor: 6,0 biturbo V12 (M275)

Výkon: 450 kW / 612 koní, po facelifte 460 kW / 620 koní

Krútiaci moment: 1000 Nm

Výroba: 2004 - 2014

Cena od: 35 000 EUR