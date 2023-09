Plug-in hybridné pohonné ústrojenstvo by malo spájať to najlepšie z oboch svetov - postačujúci elektrický dojazd na bežné denné jazdenie po meste, a zároveň spaľovací motor účinnejší na dlhé trasy. No nie vždy sú plug-in hybridy zárukou nízkej spotreby.

Plug-in hybridné autá kombinujú elektromotor, ktorý je často schopný bez pomoci spaľovacieho motora prejsť približne 50 kilometrov na jedno nabitie, a samotný spaľovací motor. Vďaka tejto kombinácii by ste sa tak mohli pohybovať po meste v bezemisnom režime a nepodieľať sa tak na smogu a hluku v meste, kým na dlhších trasách zasa pohon preberie spaľovací motor. No v praxi to nie je vždy úplne pravda.

Plug-in hybridy sú skvelým konceptom na papieri, no zďaleka sa nehodia do každého typu karosérie či pre každý účel. Okrem spaľovacieho motora si so sebou vezú aj batoh v podobe elektromotora a relatívne ťažkých batérií, ktoré sa negatívne podieľajú na spotrebe práve na dlhších trasách, kedy je často jediným hnacím médiom práve spaľovací motor. Pridajte k tomu už tak ťažkú karosériu všadeprítomných SUV spolu s horšou aerodynamikou a o šetrení sa takmer nedá hovoriť.

V tomto rebríčku sa preto pozrieme na 10 automobilov spadajúcich práve do tejto kategórie, ktoré síce papierovo sľubujú spotrebu z ríše divov, no v praxi to tak často nie je. Nejde pritom len o superšportové modely, ktorých hybridné systémy slúžia skôr ako podpora výkonu než spôsob zniženia spotreby. Pri hodnotení vozidiel vychádzame z výrobcom udávanej spotreby podľa normy WLTP, ktorá ráta s nabitými batériami, a tak obrovskú úlohu zohráva práve dojazd na jedno nabitie.

Jaguar F-Pace P400e

Jaguar F-Pace. Zdroj: Jaguar

Typ pohonu: 2,0 l radový štvorvalec a elektromotor

Systémový výkon: 297 kW (404 koní)

Elektrický dojazd: 47 km

Spotreba paliva (WLTP): 2,4 l / 100 km

Cena od: 80 000 EUR