Vyznať sa v motorových olejoch nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. V závislosti od motora musí mazivo spĺňať rôzne požiadavky, ktoré sú zakódované v rôznych skratkách. Každý, kto niekedy stál pred regálom s motorovým olejom alebo hľadal to správne mazivo v eshope, pozná zmätok, ktorý vzniká z množstva rôznych kombinácií písmen a čísel: ACEA, A3-98, VW 505.00, 5W-40 – čo to znamená? Aký olej je správny pre vaše auto?

Značenie motorového oleja

Trieda SAE: SAE je skratka pre „Society of Automotive Engineers“, organizáciu, ktorá definuje rôzne normy v automobilovom priemysle – vrátane tried SAE, ktoré označujú viskozitu motorového oleja. Kód olej napríklad "5W30" hovorí o viskozite pri nízkych a vysokých teplotách. Nízkoteplotná viskozita je prvé číslo, rozpoznateľná podľa písmena "W", ktoré znamená "winter", teda zima. Čím menšie číslo, tým je olej odolnejší voči chladu. Trieda SAE 5W potvrdzuje, že olej má požadované mazacie vlastnosti až do teploty -35°C. Druhé číslo, v tomto prípade "30", označuje viskozitu pri zahrievaní. Čím vyššie číslo, tým viskóznejší olej zostáva pri vysokých teplotách a mazivo je zodpovedajúcim spôsobom odolné.

Špecifikácia ACEA: Za štandardom ACEA stojí organizácia, „Association des Constructeurs Européens d'Automobiles“ (Asociácia európskych výrobcov automobilov). Európski výrobcovia ako VW a Volvo, ktorí vytvorili svoje vlastné špecifikácie motorových olejov, sa dohodli na spoločných štandardoch zosumarizovaných v ACEA. Tento kód oleja pozostáva z písmen, ktoré priraďujú olej k typu vozidla a čísla, ktoré popisujú ďalšie špecifikácie motorového oleja. Písmená označujú nasledujúce typy vozidiel:

A : Autá s benzínovým motorom

B : Osobné a malé úžitkové vozidlá s dieselovým motorom

C : Osobné automobily s benzínovými alebo naftovými motormi s modernými systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov (napr. časticové filtre)

E: nákladné autá s dieselovým motorom

Triedy API: Takzvaná API klasifikácia je štandard vytvorený inštitútom American Petroleum Institute a obsahuje špecifikácie prispôsobené americkým motorom. Tento štandard delí motorév oleje do tried prostredníctvom písmen. Motorové oleje triedy „S“ sú určené pre benzínové motory a oleje triedy „C“ pre dieselové motory úžitkových vozidiel. Pre dieselové autá neexistuje žiadna norma. Okrem toho existuje trieda "GL", do ktorej patria prevodové oleje. Ďalšie písmená označujú dodatočné špecifikácie oleja. Pre benzínové motory sa v súčasnosti používajú triedy SJ, SL, SM a SN. Triedy s nižšími písmenami sú určené pre staršie motory - napríklad trieda SA sa používa výlučne pre veterány.

Kódy výrobcov: Výrobcovia ako VW alebo Mercedes majú svoje vlastné kódy. Dôvodom je fakt, že motory sú čoraz zložitejšie a výkonnejšie. Výrobcovia preto vykonávajú vlastné testy a pre príslušné motory schvaľujú len určité oleje. Tie sa potom dajú rozpoznať podľa príslušných špecifikácií výrobcu, ako napríklad VW 505.00 alebo Mercedes-Benz 229.1.

Výber správneho motorového oleja

Je dôležité venovať pozornosť schváleniam motorových olejov výrobcom. Ktorý motorový olej je vhodný pre príslušné auto, nájdete v príručke k vozidlu. Ak nie je možné nájsť žiadne schválenia výrobcu, musíte venovať pozornosť špecifikáciám ACEA alebo API. Ak nemáte po ruke príručku k vozidlu, niekedy vám môže pomôcť servisná knižka. Prípadne niektorí výrobcovia olejov ponúkajú online vyhľadávače.

Môžem použiť aj iný olej?

Áno aj nie. Ak olej zodpovedá špecifikáciám výrobcu, môžete dolievať olej inej značky. Nezáleží na tom, či ide o minerálny alebo syntetický olej. Nemali by ste však používať olej, ktorý nie je schválený pre váš motor. Napríklad autá s filtrami pevných častíc vyžadujú špecifický druh motorového oleja. Ak v takomto vozidle použijete iný olej, riskujete upchatie filtra pevných častíc. Ak sa použije olej s nesprávnou viskozitou, požadovaný tlak oleja sa môže líšiť, čo môže viesť k poškodeniu motora. Zároveň tak riskujete stratu záruky.

Ďalšie tipy

Pravidelne kontrolujte hladinu oleja: hladina oleja sa odporúča kontrolovať najneskôr po každej tretej vyjazdenej nádrži paliva. Len tak zistíte, kedy je potrebné olej doplniť a v akom množstve. Pretože akonáhle začne blikať kontrolka hladiny oleja, je už často neskoro.

Noste so sebou rezervu oleja: nákup oleja na čerpacej stanici je zvyčajne predražený. Navyše mnohé oleje často nie sú dostupné všade. Ak sa však rozsvieti kontrolka hladiny oleja, je potrebný okamžitý zásah. Najlepšie je preto mať vždy v kufri liter oleja.

Pravidelné výmeny oleja: olej minimalizuje trenie a tým opotrebovanie motora. Časom však stráca svoje mazacie vlastnosti. Preto je dôležitá pravidelná výmena oleja. Tu by ste sa mali držať aspoň intervalu výrobcu, vozidlá jazdiace prevažne krátke vzdialenosti by mali mať menený olej o niečo častejšie (raz ročne). Ak chcete ušetriť peniaze a ste aspoň ako tak zručný, vymeňte si olej sami.

