Okrem elektromotora je ústredným komponentom v elektromobile batéria. Slúži ako úložisko energie a energetické centrum, ktoré do značnej miery určuje kvalitu elektrického vozidla. S rastúcim počtom nových elektrických áut je kapacita batérie čoraz dôležitejšia. V princípe zodpovedá obsahu nádrže spaľovacieho auta: kapacita batérie spolu so spotrebou určuje dojazd elektromobilu. Čím je väčšia, tým vhodnejší je elektromobil na každodenné použitie. V dnešnom článku zo série sa pozrieme, ako najlepšie nabíjať batérie elektromobilov.

Aký je najlepší spôsob nabíjania elektromobilu?

Vo všeobecnosti platí, že úroveň nabitia 20 až 80 percent je pre batériu elektromobilu najlepšia. Extrémne úrovne nabitia znižujú životnosť článkov batérie v dôsledku príliš vysokého alebo nízkeho napätia. Okrem toho treba nájsť dobrý mix medzi nabíjaním na rýchlonabíjacích staniciach a pomalým nabíjaním, pretože rýchle nabíjanie spôsobuje rýchlejšiu degradáciu batérie.

Veľmi pomalé nabíjanie zo sieťovej zásuvky chráni batériu, no má za následok veľmi vysoké straty pri nabíjaní. Nepriaznivé sú aj extrémne teploty v lete či v zime – elektromobil by mal byť podľa možnosti zaparkovaný v tieni alebo v garáži V ideálnom prípade by sa batéria mala nabíjať priamo pred jazdou a nestráviť hodiny v plne nabitom stave v stojacom aute.

Odborníci to radi prirovnávajú k natiahnutej gumičke, ktorá stráca pružnosť.

Nabíjanie z 10 na 90 percent kapacity tiež znižuje predpokladanú životnosť viac ako nabíjanie z 30 na 50 alebo zo 60 na 80 percent. Moderné batérie ale majú veľkú životnosť aj v prípade, že sa týmito odporúčaniami nebudete riadiť.

