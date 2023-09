Lakovanie od profesionála je drahé, no s trochou zručnosti si malé poškodenia laku opravíte aj sami. V tomto článku sa dozviete ako na to.

Odskakujúce kamienky či drobné škrabance – poškodenie laku na aute nielenže vyzerá nevzhľadne, ale predstavuje aj riziko hrdze. Dokonca aj veľmi malé postihnuté oblasti sú pri poškodení náchylnejšie na koróziu. A akonáhle sa hrdza rozšíri, rýchlo spôsobí väčšie škody, ako tomu bolo pôvodne. Preto aj malé poškodenia laku treba rýchlo opraviť.

Sú na to rôzne možnosti. Najdrahšou možnosťou je pravdepodobne návšteva profesionálneho lakýrnika, no takéto riešenie často nie je potrebné, ak má vaše auto len poškodenia od kamienkov a jemné škrabance. Zvyčajne stačí opraviť postihnuté miesto lokálne. A to si môžete urobiť jednoducho aj sami.

Kedy je potrebné opraviť poškodenie laku?

Lak pozostáva z rôznych vrstiev: pod čírym lakom a metalickým lakom sa nachádza plniaci náter, základný náter a vrstva fosfátu. Pokiaľ sú drobné škrabance len v oblasti číreho laku, väčšinou sa dajú odstrániť dôkladným vyleštením alebo špeciálnym odstraňovačom škrabancov. Akonáhle však poškodenie dosiahne metalický lak alebo hlbšie vrstvy, s leštiacim strojom si nepomôžete.

Okrem toho sa zvyšuje riziko korózie. Poškodenie laku by sa malo opraviť čo najrýchlejšie. V závislosti od hĺbky poškodenia stačí miesto prebrúsiť, ošetriť trochou plniča v spreji a natrieť. Hlbšie škrabance vyžadujú podrobnejšie opravy.

Ako na to?

V prvom rade si je dôležité uvedomiť, že doma nikdy nedosiahnete výsledky ako profesionál. No aj nie príliš odborná oprava laku je lepšia, ako nechať hrdzu postarať sa o poškodené časti karosérie. Časti, ktoré sa majú natrieť, musia byť vopred dôkladne očistené a odmastené. Komponenty, ktoré sú ťažko dostupné, ako napríklad nárazník, sa najlepšie opravujú, keď sú demontované z vozidla.

Oprava poškodení od kamienkov: najvhodnejšie sú opravné lakovacie perá. U výrobcu sa dajú objednať takmer vo všetkých originálnych farbách. Takáto sada zvyčajne obsahuje malú drôtenú kefu, ktorá sa používa na obrúsenie malej plochy okolo poškodenia. Farbu potom opatrne naneste na poškodenú časť a nechajte zaschnúť. Oblasť po vyschnutí prejdite brúsnym papierom zrnitosti 1000. Potom vyleštite.

Povrchové škrabance: povrchové škrabance, napríklad v priehlbinách kľučiek dverí, sa dajú ľahko ošetriť odstraňovačom škrabancov. Hoci tieto poškodenia vyzerajú už na prvý pohľad zle, ide o najbežnejšie chyby laku a ak si s leštičkou nie ste istí, zverte sa do rúk profesionálnym detailistom, ktorí to hravo zvládnu.

Hlboké škrabance a poškodenia laku: hlboké škrabance, hrdzavé škvrny a úlomky laku musia byť pred lakovaním opravené. V závislosti od miesta poškodenia môže byť jednoduchšie komponent demontovať. Na začiatok treba dobre zamaskovať postihnutú oblasť pozdĺž okrajov plechu.

Ako postupovať

Krok 1: Obzvlášť hlboké poškodenia musia byť vyplnené tmelom. Na tento účel sa zmiešajú zložky tmelu a opatrne sa aplikujú na postihnutú oblasť. Následne nechajte tmel vyschnúť.

Krok 2: Vyplnené miesta dôkladne obrúste (napr. brúskou alebo brúsnym papierom), až kým nebudete cítiť žiadne nerovnosti. To si vyžaduje veľa trpezlivosti a času. Najlepšie je začať s o niečo hrubším zrnom a na záver použiť jemnejšie zrno.

Krok 3: Dôkladne odstráňte zvyšky po brúsení z oblasti, ktorá sa má natrieť.

Krok 4: Potom je možné povrch nastriekať plničom, farbou a lakom. Správnu farbu zvyčajne nájdete v servisnej knižke vozidla. Farebným rozdielom sa často nevyhnete, starý lak stráca sýtosť vplyvom času.

