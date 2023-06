Okrem praktických tipov na zníženie spotreby sa medzi nimi zvyčajne vyskytuje aj jeden “zaručený”. Tankovať vraj treba ráno. Je to pravda?

Existujú desiatky zaručených tipov na to, ako sa dá znížiť spotreba automobilu. Medzi nimi po internetových fórach koluje informácia, že tankovať treba ráno a platí to najmä počas horúcich letných dní. Benzín totiž počas dňa v závislosti od teploty mení svoju hustotu. Čím je vonku chladnejšie, tým vyššiu hustotu táto kvapalina nadobúda.

Samozrejme, prietokové merače na výdajných stojanoch tento fakt nezohľadňujú. Ak teda nádrž svojho auta naplníte ráno, dostanete v praxi vďaka nižšej teplote a fyzikálnym zákonom za rovnaké peniaze o niečo viac paliva. Benzín či nafta totiž po studenšej noci majú byť vychladené a teda aj hustejšie.

Ilustračná snímka. Zdroj: Pexels

Proti tejto hypotéze však hovorí fakt, že nádrže čerpacích staníc sú umiestnené pod zemou a palivo, ktoré je v nich uschované, si vďaka dobrej tepelnej izolácii zachováva viac-menej konštantnú teplotu. Americký server Consumerreports.org, ktorý by sa dal prirovnať k u nás známej organizácii TÜV sa tento údajný mýtus rozhodol overiť. Výsledky sú nečakané.

Počas leta prichádzali na tú istú čerpaciu stanicu v Connecticute ráno o 08:30 a poobede medzi 12:30-13:00, aby odmerali teplotu benzínu priamo po načapovaní z výdajného stojana. Teplota paliva v nádrži auta sa po tankovaní podľa ich meraní bez ohľadu na dennú hodinu ustálila na hodnote 16,67 °C, čo samo o sebe tento mýtus vyvracia.

Prekvapivé však bolo zistenie, že približne prvých 10 litrov benzínu malo v čase najväčších horúčav teplotu vyššiu až o 9,5 °C. Tento jav je možný vďaka tomu, že práve prvé litre paliva sa nachádzali v trubkách výdajného stojana, ktoré zďaleka nemajú ideálnu tepelnú izoláciu. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že ranným tankovaním počas leta teoreticky môžete ušetriť zopár centov, z dlhodobého hľadiska možno aj desiatky eur.

Všetko začne byť ešte zaujímavejšie, ak do vzorca použitého americkou organizáciou dosadíme naše ceny za palivo. Zistíme, že pri priemernej cene benzínu počas 21. týždňa tohto roka by vodič počas leta mohol pri rannom tankovaní nad objem 10 litrov ušetriť približne 13 centov. Jedným dychom však treba dodať, že ak niekto tankoval bezprostredne pred vami, škodu si nespravíte ani počas horúceho dňa - benzín v systéme mimo zapustenej nádrže sa jednoducho nestihne zahriať.

Zdroj: dk

Takáto neistá úspora nákladov môže zohrávať úlohu skôr z pohľadu podnikateľov či logistických firiem, ktoré denne uskutočnia desiatky tankovaní. Aj to len marginálne. Či už totiž tankujete 40 litrov do auta alebo 400 do kamiónu, platí, že úspora sa prejaví len na prvých litroch tankovania. V realite sa teda usúdiť, že táto “zaručená” múdrosť neplatí.

Slepé nasledovanie tohto mýtu môže vodičom podľa Consumer Reports dokonca priniesť presne opačný výsledok. “Núteným” tankovaním mimo vašich zvykov či zavedenej trasy totiž môžete neistú úsporu veľmi ľahko prejazdiť, resp. stratiť meškaním do práce. Organizácia preto jednoznačne odporúča tankovať podľa toho, ako sa to hodí vám a určite nie v závislosti od vonkajšej teploty.