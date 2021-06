Pri jazde s manuálnou alebo automatickou prevodovkou je to práve automat, ktorý zvyšuje komfort. Vodič si môže myslieť, že stačí zaradiť príslušný jazdný režim a potom už len šliapať na pedále a točiť volantom. Nič zlé sa predsa nemôže stať. Omyl. I keď ide o skutočne masívny komponent, ktorý ako celok prežije celé auto, menšie a citlivejšie diely sa môžu poškodiť. A oprava je naozaj drahá. Ponúkame prehľad najčastejších chýb. Našli ste sa v nich?

1. Jazda z kopca v režime N (neutrál)

Jazda z kopca. Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Veľmi častý neduh aj v prípade manuálu. Vodiči sú presvedčení, že vyradením do neutrálu ušetria palivo. Nie je to pravda. Pri brzdení motorom sa nevstrekuje palivo, čo samo o sebe ušetrí peniaze. No najväčšia úspora sa dotýka brzdového obloženia a kotúčov, ktoré stoja oveľa viac než deci paliva. Naviac je vozidlo v zákrutách oveľa stabilnejšie, ak sú kolesá v zábere, čiže je zaradený rýchlostný stupeň. V prípade automatu dochádza pri zmene režimu počas jazdy aj k výraznejšiemu zaťažovaniu komponentov. Zmena režimov je náročnejšia než bežný chod, preto by sa tak malo diať len vtedy, keď auto úplne stojí.