Anton Čorňák Prispievateľ

Štvordverové Ferrari z Wishu - aj takto by sa dalo nazvať Maserati Ghibli. No najväčším problémom tejto prezývky by bola fráza "z Wishu".

Autor článku Anton Čorňák Prispievateľ Podľa rodičov bolo moje prvé slovo “Porsche” a drží ma to dodnes. Motoristické články píšem viac ako 5 rokov, preferujem šoférskejšie zamerané a kultové autá.