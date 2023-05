Vlastniť Lamborghini je snom mnohých z nás. Gallardo sa javí ako najlacnejší spôsob, ako si tento sen splniť. No otázka za sto bodov je, či to je sen, ktorý stojí za to.

V čase písania tohto článku nájdete rané modely Lamborghini Gallardo už približne od 80-tisíc eur, čo je stále veľa peňazí, no je to výrazne menej ako nové Lamborghini. Okrem toho, za túto sumu dostanete jedno z „moderných“ áut zo Sant'Agaty. Určite sa nájdu aj lacnejšie modely automobilky, no automobilový sen by vás mal ako-tak spoľahlivo doviezť na určené miesto bez zbytočných vrások navyše. Otázka teda znie, či do tejto kategórie spadá aj Gallardo.

Lamborghini Gallardo bolo predstavené v roku 2003 na autosalóne v Ženeve a pripojilo sa k vlajkovej lodi Murciélago. Išlo o predajný hit (na pomery superšportov) v podstate až do roku 2014, kedy žezlo prevzal Huracán. Celkovo bolo vyrobených až 14 022 kusov, ktoré boli rozptýlené do veľkého počtu verzií a špeciálnych edícií. Ak však hľadáte výhodnú ponuku, základné Gallardo je to pravé orechové.

Základné údaje

Konkurent vtedajšieho Ferrari 360 Modena mal pohon všetkých štyroch kolies a ľahkú hliníkovú konštrukciu, vďaka ktorej hmotnosť dosahovala len 1 430 kg. No to najdôležitejšie sa nachádza za prednými pasažiermi: atmosférický vidlicový desaťvalec s objemom 4 961 ccm, ktorý produkuje 368 kW (500 koní) pri 7 800 ot./min. a krútiaci moment 510 Nm pri 4 500 ot./min. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,2 sekundy je pomerne slušné.

Tento motor sa vyrábal od roku 2003 až do roku 2008 a vo finálnej verzii narástol výkon n a 530 koní (Superleggera). V roku 2008 ho nahradil 5,2-litrový desaťvalec s výkonom od 405 kW (550 koní) do 419 kW (570 koní). K dispozícii bola buď manuálna 6-stupňová prevodovka a problematickejší robotizovaný manuál E-gear.

Servis a bežná údržba

Najlacnejšie modely budú mať zrejme najazdený najväčší počet kilometrov. To v princípe nie je zle, talianske superšporty sú spravidla v lepšom stave, ak sa na nich najzdí, ako keby mali cely svoj život stráviť v garáži. No s pribúdajúcimi kilometrami pribúda aj opotrebenie komponentov. V prípade Lamborghini Gallardo je najčastejším dôvodom návštevy servisu opotrebovanie spojky.

Keďže aj E-gear je v princípe tiež manuálna prevodovka, ktorá je robotizovaná a prevodové stupne zaraďuje počítač, problém so spojkami sa týka aj jej. Výmena je pomerne časovo náročná - podľa oficiálneho postupu autorizovaného dílera ide o prácu na 15 až 20 normohodín, pričom za kompletnú výmenu zaplatíte aj vyše 5-tisíc eur. Ako často budete spojku. meniť závisí od štýlu jazdy, ale majitelia reportujú značné opotrebenie približne po 15-tisíc kilometroch.

Druhým najčastejším problémom je spotreba brzdových komponentov - ako platničiek, tak aj kotúčov. Na výmenu kompletných bŕzd si pripravte približne 3-tisíc eur. Aj v tomto prípade frekvencia výmeny závisí od štýlu jazdy.

Známe problémy

Problematická je najmä robotizovaná manuálna prevodovka, ktorá spoľahlivosťou nevyniká. Predsa len, ide o pomerne komplikovaný systém zo začiatku tisícročia. Známe sú prípade s katastroficky poškodenou prevodovkou už pri nájazde menšom ako 20-tisíc kilometrov. Najčastejšie sú to ale pomerne jednoduché závady, ako prasknuté hydraulické hadice. Vážnejšou poruchou je zlyhanie hydraulickej pumpy. Originálny diel stojí približne 3-tisíc eur, no výmena je pomerne komplikovaná a je pri nej potrebné vymeniť celý rad súvisiacich komponentov. Pripravte sa tak na 5-cifernú sumu.

Občas sa vyskytnú problémy s časovaním ventilov, no tie súvisia často s vysokým nájazdom. Okrem toho Gallardo trpí bežnými problémami, ako netesnosti olejovej a chladiacej sústavy, či praskajúce podtlakové hadice.

Záver

Lamborghini Gallardo je síce vstupom do sveta superšportov z talianskej Sant'Agaty, no ani po rokoch sa nedá povedať, že by išlo o lacné auto. V prípade, že Gallardo je vaším snom, pripravte si minimálne 100-tisíc eur na kúpu a prvotné investície, ako spojka a brzdy. Okrem toho ale ide na pomery superšportov o spoľahlivé auto, ktoré v správnych rukách a so správnych zaobchádzaním dokáže čarovať úsmev na tvári dlhú dobu.

