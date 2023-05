O spoľahlivosti moderných automobilov sa toho popísalo veľa. No čo je smerodajnejšie, ako reálna štatistika z ciest, na ktorých sa robia pravdepodobne najväčšie kilometre v Európe?

Nemecký ADAC prišiel s najnovšou štatistikou spoľahlivosti automobilov s dôležitou novinkou: prvýkrát v 45-ročnej histórii sú do rebríčka zahrnuté aj elektromobily. Hneď štyri elektromobily prekonali minimálny limit 7 000 predaných áut v priebehu dvoch rokov, ktorý je potrebné splniť, aby bol model zahrnutý do štatistiky: BMW i3, Renault Zoe, VW ID.3 a Tesla Model 3. Všetky ostatné elektrické vozidlá sú na nemeckých cestách stále príliš zriedkavé.

Najčastejší problém: batéria

Zdá sa však, že niektoré veci sa nikdy nezmenia. Platí to aj pre najčastejšiu poruchu v štatistike ADAC: žiadna iná súčiastka nie je príčinou poruchy častejšie ako batéria. V zásade to tak bolo od roku 1967, kedy boli údaje zozbierané po prvýkrát. No sotva existuje v automobile komponent, pri ktorom je ťažšie jasne povedať, kto je na vine, keď sa vyskytne problém: batéria alebo samotný vodič? Existuje mnoho spôsobov, ako si môžete neúmyselne znižovať životnosť batérie.

Na vrchole pandémie koronavírusu dokonca počet porúch batérií prudko vzrástol, pretože autá často nejazdili vôbec alebo len veľmi málo. Batéria sa menej opotrebováva počas prevádzky, ako keď sa nepoužíva vôbec. Na druhej strane, vodič nie je na vine, ak sa vyskytne chyba produktu, ak je batéria nekvalitná alebo ak sa vyskytne problém v samotnej elektroinštalácii automobilu.

Mini vozidlá (segment A)

Zdroj: Suzuki

V segmente A dominuje Suzuki Ignis, ktoré dosahuje najlepšie výsledky za posledné štyri roky. Doterajší líder triedy Toyota Aygo je na tom dobre, no nie tak dobre ako Ignis. Známe slabiny Smartu Forfour možno vidieť aj tentokrát.