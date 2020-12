Štartovacie káble by mali patriť do zimnej výbavy každého automobilu. Ich použitie je celkom jednoduché, pri zanedbaní pravidiel však hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pozrite sa, ako ich správne zapojiť.

Nízke teploty, zvlášť pod bodom mrazu, predstavujú výrazne zhoršené pracovné podmienky nielen pre motor, ale i pre akumulátor. Jeho kapacita vtedy zreteľne klesá, a tak sa ľahko môže stať, že nebude mať dosť energie na roztočenie premrznutého agregátu, ktorého diely sú skôr zlepené než mazané poriadne viskóznym olejom.

Pri súčasných autách je vtedy v podstate jedinou možnosťou použiť špeciálny externý štartovací zdroj, alebo iné vozidlo. Pripojiť sa naň možno pomocou štartovacích káblov. Ich zapojeniu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť a dodržať presný postup. Inak hrozí poškodenie akumulátora, alebo dokonca aj elektrickej sústavy.

Ak je to možné, obe vozidlá by mali mať motory približne rovnakého objemu a konštrukcie. To totiž znamená, že porovnateľné budú aj ich nabíjacie sústavy. Striktne však treba dodržať jednu podmienku: palubné napätie musí byť v oboch prípadoch rovnaké. Na prepätie sú citlivé najmä riadiace jednotky a ich poškodenie by bolo nezvratné. Pri zapájaní káblov sa autá nemôžu dotýkať.