Skúste si odpovedať na otázku: Kedy ste naposledy nechali dezinfikovať systém klimatizácie a vymeniť peľový filter? Ak je tomu viac ako dva roky, je ten najvyšší čas. Nedostatočná starostlivosť môže viesť nielen k estetickému problému vo forme nechutného zápachu v kabíne, ale aj ku korózii.

Podľa odborníkov by sa klimatizácia mala kontrolovať každý rok, keďže ochranná zmes proti tvorbe plesní má účinnosť zhruba jeden rok. A plesne sa tvoria predovšetkým vo výparníku, v ktorom vládne vlhké prostredie. Najkritickejším obdobím je práve zima, keď mnohí motoristi v snahe ušetriť palivo vypínajú klimatizáciu a používajú iba kúrenie. Vtedy však dochádza k rýchlejšiemu zaneseniu systému plesňami.

Zdroj: shutterstock

Jasným signálom premnoženia plesní je nepríjemný zápach. Dochádza tomu práve po zime, keď vodiči začnú používať aj funkciu klimatizácie a vo výparníku sa vyzráža vlhkosť. Odborníci odporúčajú používať klimatizáciu počas celého roka. Po prvé, systém sa neustále premazáva a po druhé, suchší vzduch v kabíne podstatne redukuje zarosenie čelného skla.

Správne fungujúcu klimatizáciu poľahky rozpozná aj absolútny laik. Prejavuje sa ako vlhký fliačik pod autom alebo kvapková cestička za autom pri cúvaní. Vo výparníku sa totiž podobne ako v chladničke zráža a následne namŕza vlhkosť, ktorá sa po vypnutí klimatizácie roztopí a vytečie. V moderných vozidlách pribudla aj elektronická regulácia, ktorá pravidelne vypína chladenie, aby sa voda roztopila. V prípade jej poruchy by sa zmrazená vlhkosť mohla začať hromadiť, zaniesť výparník a úplne zabrániť prúdeniu vzduchu do kabíny.

Dezinfekcia a výmena peľového filtra

Výmena kabínového filtra Zdroj: Auto Bild

Dezinfekcia systému síce patrí v servisoch medzi tie lacnejšie úkony, no technicky zdatnejší motoristi to pokojne môžu vyriešiť svojpomocne. V každom prípade ale odporúčame nešetriť na dezinfekčnom prostriedku. Voľne predajné spreje síce môžu na etikete uvádzať účinnosť jeden rok, otázka znie, či tomu tak naozaj je. Jednou z možností je poradiť sa s mechanikom, alebo ísť na istotu a kúpiť sprej v autorizovanom servise danej značky. Vzhľadom na to, že väčšina značiek poskytuje na nové auto predĺženú záruku, nad rámec štandardných dvoch rokov, nebude riskovať dobré meno a predávať pochybné produkty.

Okrem dezinfekcie je potrebné pravidelne meniť aj kabínový peľový filter, keďže jeho priveľké znečistenie zhoršuje účinnosť klimatizácie. Jedným z typických znakov toho, že filter je nadmerne zanesený, je výraznejšie rosenie okien a ich vyčistenie trvá dlhšie. Odporúčame vždy spojiť v rámci jedného úkonu dezinfekciu systému aj výmenu filtra, na ktorom sa zachytí časť plesní a alergénov. V opačnom prípade vzniká zvýšené riziko „recidívy“ a údržba by sa v podstate minula účinkom.

Nevyhnutný predpokladom pre správne fungovanie klimatizácie je dostatok chladiaceho média. Náplň sa totiž zmiešava s olejom a cirkuláciou cez systém pomáha premazávať všetky komponenty, predovšetkým kompresor. Akonáhle výraznejšie klesne tlak, zhorší sa nielen účinnosť samotnej klimatizácie, ale aj mazanie, ktoré v extrémnom prípade môže viesť až k zadretiu kompresora. Príčinou úniku náplne zväčša býva netesnosť, v dôsledku ktorej sa do hermeticky uzavretého systému dostane vlhkosť a s ňou sa otvárajú brány aj korózii. Najväčšou chybou býva snaha bagatelizovať problém a prejazdiť zimu s výhovorkou, že chladenie bude potrebné až v lete. Po zime môže byť totiž problém klimatizáciu vôbec spojazdniť.

Zdroj: auto bild

Podľa odborníkov by sa množstvo chladiaceho média malo kontrolovať raz za dva roky. Príliš nízky tlak signalizuje netesnosť, ktorú je vždy potrebné odstrániť. Následne sa pomocou plniacej stanice odseparuje chladiace médium, systém sa vakuuje, čiže sa odstráni vlhkosť a vzduch. Na záver mechanici systém znova naplnia a hermeticky uzavrú. V závislosti od zložitosti systému údržba klimatizácie trvá minimálne hodinu, nejde však o nijako drahý úkon a rozhodne sa oplatí viac než výmena kompresora či skorodovaných dielov.

Pri kúpe ojazdeného auta nezabudnite na kontrolu klimatizácie. Spočiatku môže všetko vyzerať v poriadku, no v starších vozidlách môžu nastať problémy až pri intenzívnejšom používaní klimatizácie v horúčavách, keď sa systém začne z bezpečnostných dôvodov automaticky vypínať. Prípadná oprava či výmena klimatizačnej jednotky môže dosiahnuť niekoľko stoviek, ba dokonca až tisícov eur. Je lepšie hneď po kúpe nechať systém dezinfikovať, pretože aj majiteľ, ktorý sa o auto vzorne staral, mohol práve na klimatizáciu zabudnúť.

