Koža v aute prináša do interiéru istý punc exkluzivity. Nemusí pritom ísť len o kožené sedadlá - často sú kožou obšité aj súčasti interiéru, ktoré musia pravidelne čeliť agresívnemu potu z rúk, ako volant či hlavica radiacej páky. Aby materiál vydržal krásny čo najdlhšie, vyžaduje si pravidelnú starostlivosť. Koža časom krehne a vysychá, preto starostlivosť vždy zahŕňa okrem čistenia aj impregnáciu.

Ako často by sa mali čistiť kožené sedačky?

Ak máte nové auto, pokojne stačí venovať pozornosť koženým sedadlám raz za rok: so starostlivosťou o kožu v novom aute nie je takmer žiadna práca. Koža je "čerstvá" a dokonale pripravená na použitie. V prvých troch rokoch od kúpy stačí kožené sedačky (najmä zaťažované oblasti ako sedák a operadlo) raz ročne vyčistiť a ošetriť jemným ošetrujúcim prípravkom. Za normálnych okolností teda nie je potrebná častá údržba.

Staršiu kožu čistite častejšie: vyžaduje si intenzívnejšiu starostlivosť, ale aj tu postačí venovanie pozornosti maximálne raz alebo dvakrát ročne. Výnimkou sú svetlejšie odtiene kože, ktoré sú náchlnejšie na poškodenie a trvalé znečistenie. V takom prípade by ste jej mali venovať pozornosť približne každé tri mesiace. Na svetlej koži sú totiž veľmi rýchlo viditeľné vplyvy prostredia alebo farebné zvyšky oblečenia (napr. džínsy).

Impregnácia je obzvlášť dôležitá. Túto procedúru by ste mali svojim koženým sedačkám dopriať raz až dvakrát do roka. Ak sa tak nestane, koža bude suchá, popraskaná a krehká. Ošetrujúce mlieko s UV filtrom chráni aj pred vyblednutím vplyvom slnečného žiarenia. Toto je odporúčanie najmä pre kabriolety. No menej je viac - ak to s ošetrovacím krémom preženiete, riskujete na sedadlách fľaky.

Správne čistite kožu v aute: dôležité rady

Najskôr odstráňte hrubé nečistoty: použite vysávač, poprípade na obyčajnú mydlovú vodu.

použite vysávač, poprípade na obyčajnú mydlovú vodu. Menej je viac: pokiaľ ide o množstvo použitých ošetrujúcich produktov, nanášajte ich striedmo a na celú plochu.

pokiaľ ide o množstvo použitých ošetrujúcich produktov, nanášajte ich striedmo a na celú plochu. Pracujte od švu k švu: pri nanášaní čističa by ste mali vždy pracovať jedným smerom od švu k švu. Švy sa vám časom poďakujú, najmä ak ide o kontrasné prešitie, ako napríklad biele stehy na čiernych kožených sedačkách.

pri nanášaní čističa by ste mali vždy pracovať jedným smerom od švu k švu. Švy sa vám časom poďakujú, najmä ak ide o kontrasné prešitie, ako napríklad biele stehy na čiernych kožených sedačkách. Používajte vodu šetrne: mladá, hladká koža je relatívne necitlivá na čistiace prostriedky a vodu. Iné je to pri staršej koži, ktorá je už popraskaná, ale aj na brúsenej alebo perforovanej koži. Vlhkosť, voda, či pot môže preniknúť do vrstiev kože, čím riskujete nebezpečenstvo tvorby škvŕn. Opatrnosť je na mieste aj pri ventilovaných sedadlách. Spravidla stačí handrička mierne navlhčená čističom a vodou.

Intenzívna starostlivosť o sedadlo vodiča: najmä ľavá bočná opierka sedadla vodiča rýchlo najviac. Materiál je namáhaný pri každom nastupovaní a vystupovaní z auta, preto si starostlivosti oň vyžaduje špeciálnu pozornosť.

najmä ľavá bočná opierka sedadla vodiča rýchlo najviac. Materiál je namáhaný pri každom nastupovaní a vystupovaní z auta, preto si starostlivosti oň vyžaduje špeciálnu pozornosť. Starostlivosť a čistenie všetkých kožených častí: okrem sedadiel sa už len z hygienických dôvodov oplatí vyčistiť kožený volant a hlavicu radiacej páky. Keďže tieto časti sú obzvlášť namáhané, dôležitá je aj hydratačná starostlivosť.

okrem sedadiel sa už len z hygienických dôvodov oplatí vyčistiť kožený volant a hlavicu radiacej páky. Keďže tieto časti sú obzvlášť namáhané, dôležitá je aj hydratačná starostlivosť. Nechajte vnútro dobre vyschnúť: koža by mala po striedmom použití vody pri čistení vyschnúť za dobrého vetrania, aby ste znížili rizko poškodenia či vzniku plesní.

Aké prostriedky použiť?

Najlepšie je zvoliť jemný čistiaci prostriedok na kožu, ktorý sa nanáša mäkkou špongiou. Agresívnejšie čističe síce lepšie odstraňujú nános špiny, no riskujete, že spolu s nečistotami odstránite aj farbivo z kože, čím sa na koži vytvoria fľaky. Na umelú kožu existujú špeciálne čistiace prostriedky. Pri výbere vhodného prostriedku sa preto radšej poraďte s odborníkmi.

V prípade obzvlášť odolných nečistôt zostáva jedinou možnosťou použitie minerálneho liehu. Existujú špeciálne produkty, ktoré sú prispôsobené na starostlivosť o kožu. Lieh šetrne naneste na utierku, počkajte približne minútu a jemnými pohybmi opatrne ošetrite kožené časti. Ak sú staršie kožené sedačky zreteľne popraskané, pomôcť môže tekutá koža. V správnej farbe dokáže zakryť malé povrchové poškodenie. Na hlboké poškodenia vám ale nepomôže.

