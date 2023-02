V zime nie je je ani omylom jediným problémom pre auto sneh či ľad, ale aj prostriedky na boj proti nim. Reč je tentokrát o posypovej soli, ktorá sa rada mieša so snehom a vodou a k vonkajším častiam vozidla sa nalepí ako kliešť. Výsledkom je biely povlak, pod ktorým sa neraz stráca pôvodná farba auta.

Ilustračná foto. Zdroj: Auto Bild

Bežná posypová soľ sa skladá prevažne zo stolovej alebo kamennej soli, no môže obsahovať aj prírodné minerály, ako sú anhydrid (síran vápenatý), síran horečnatý alebo íl. Medzi ďalšie používané materiály patrí chlorid vápenatý a chlorid horečnatý, niekedy sa v posypovej soli používa aj minerál kainit. Účinok posypovej soli spočíva na fyzikálno-chemickom znižovaní bodu tuhnutia vody, ktorý okrem iného zodpovedá aj za korozívne účinky posypov na lakoch vozidiel.

A presne korozívne účinky posypových materiálov sú dôvodom, pre ktorý by vodiči v zime nemali zanedbávať čistenie a umývanie áut. V mestách už prakticky nenájdete vozidlo, ktoré by nemalo poškriabaný či inak poškodený lak na dverách. Súvisí to s aroganciou mnohých vodičov, ktorí na parkovisku otvoria dvere a je im jedno, či otlčú susedné vozidlo. Problém však majú aj oni, keďže týmto spôsobom si poškodzujú ochranu svojich vlastných dverí. Takéto poškodenia laku sú ideálne na to, aby sa v nich usadila voda zmiešaná s posypovou soľou a spustil sa proces korózie. Posypové materiály dokážu vniknúť aj do pórov v laku a narušiť jeho kvalitu.

Ilustračná foto. Zdroj: Auto Bild

Odporúčame preto auto umývať častejšie než v iba teplom období roka, do jari sa čakať rozhodne neoplatí. Vrstva soli môže byť tak hrubá, že ju jedným umytím neodstránite. Pokiaľ je slnečné počasie a teploty nie sú príliš nízke, postačí aj dôkladné vystriekanie vozidla na wapke. Nezabudnite poriadne opláchnuť strechu, podvozok a pneumatiky a po umytí ošetriť aj disky, najmä tie plechové.

Ilustračná foto. Zdroj: Auto Bild

I keď určite poznáte aj oveľa pohodlnejší a lacnejší spôsob umývania auta, a to na automatickej linke, v tomto prípade sa to nemusí vyplatiť. Automat totiž najväčšie škody spôsobuje práve na veľmi znečistenom vozidle, keď rýchla rotácia kefy v kombinácii s prachom, blatom či soľou zapracuje do laku ako brúsny papier. Ak sa predsa rozhodnete pre linku, vždy zvoľte program, ktorý obsahuje aj predumytie. V tejto súvislosti však vzniká otázka, do akej miery je predumytie účinné.

Ideálnym riešením je preto ručné umývanie, či už si auto očistíte sami alebo sa spoľahnete na profesionálov. Pokiaľ si zvolíte druhú možnosť, nemusí byť cena najdôležitejším ukazovateľom kvality. Neexistuje jednoznačný recept, ako zvoliť vhodnú ručnú umyváreň. Najlepšie sú osobné referencie od rodiny či známych, veľkú možnosť poradiť sa poskytuje nespočet internetových diskusných fór či skupín na sociálnych sieťach.

Ilustračná foto. Zdroj: Auto Bild

Nezávisle od toho, či sa rozhodnete pre ručnú alebo automatickú umývareň, odporúčame priplatiť si voskovanie vozidla. Vosk pochopiteľne nie je nepriestrelný pancier, ale každá obranná línia, ktorú postavíte medzi soľ a lak, určite pomôže. Lak nie je estetickým doplnkom vozidla, ale plní dôležitú ochrannú funkciu a pokiaľ začne karosériu požierať korózia, životnosť vozidla sa výrazne skráti. Navyše korózia a poškodený či vyblednutý lak výrazne znižujú cenu pri opätovnom predaji, hoci inak je vozidlo v dobrom technickom stave.

Mohlo by vás zaujímať: