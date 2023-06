Už je to nejaká doba, čo magazín This is Money zisťoval medzi motoristami a ich vyše 50-tisícmi automobilmi skúsenosti so spoľahlivosťou. Prieskum sa však týkal len vozidiel, ktoré mali odjazdené nanajvýš 3 roky. Ten však odhalil, že už počas tohto krátkeho obdobia sa majitelia stretli so závažnými problémami. Poďme sa na ne pozrieť.

Výfukový systém vozidla a emisie

Výfuk Zdroj: Auto Bild

Podľa prieskumu vykazovalo až 5% a teda 2 500 vozidiel vo veku do troch rokov poruchu vo výfukovom systéme týkajúcu sa čistenia emisií. Moderné automobily totiž používajú na čistenie výfukových plynov zložité katalyzátory či filtre pevných častíc. Tieto zariadenia však nepatria práve medzi bezproblémové. Títo motoristi uviedli, že mali problém už pri prvej emisnej kontrole, ktorá odhalila väčšie objemy uvoľnených plynov a spalín.