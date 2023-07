Bezpečnostné pásy by sme mali používať nie kvôli možným postihom zo strany polície, ale predovšetkým kvôli ochrane seba i blízkych. Upozornite vždy posádku na tento aspekt.

Cestujúci si často neuvedomujú, že dávať ramenný pás pod ruku, či za chrbát úplne ochromí jeho účinnosť a môže sa tak stať naopak nebezpečným. Funkčnosť bezpečnostných pásov ovplyvňuje to, ako na sedadle sedíme. Chrbát by mal byť vzpriamený a zadok opretý čo najbližšie k operadlu, pokrčené kolená by sa mali nachádzať kúsok na okrajom sedadla. Využite aj nastavenie výšky pásu.

Spodná časť pásu má prechádzať cez bedrové kosti. Zdroj: Nina Pánska

Ramenný pás by mal vždy prechádzať stredom pliec. Jeho funkciou je stabilizácia tela počas nárazu. Ak ju neplní, vrchná časť tela a hlava môže byť pri náraze vymrštená pred seba a spôsobiť si zranenia. Umiestnenie je dôležité, ak sa nachádza príliš blízko k okraju ramena mohol by pri náraze skĺznuť, ale nesmie sa nachádzať ani tesnej blízkosti krku, kde by mohol spôsobiť rezné poranenia.

Panvový pás by mal prechádzať cez silné bedrové kosti, avšak v žiadnom prípade nie cez brucho. Pri náraze pôsobí na telo veľká sila, ktorú si mnohokrát neuvedomujeme. V prípade dopravnej kolízie by sa bezpečnostný pás mohol zaryť do brucha a spôsobiť nebezpečné poranenia. Opatrnosť je na mieste najmú u detí, ak nemajú požadovanú výšku, je nutné používať podsedák.

Vrchná časť pásu má prechádzať stredom ramien. Zdroj: Nina Pánska

Podsedáky sú určené pre staršie deti, ktoré nepotrebujú detskú autosedačku, no svojím vzrastom ešte nie sú schopné sedieť tak, aby bezpečnostný pás plnil svoj účel. Dieťa s výškou menšou než 150 cm na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom musí byť pripútané zabudovaným alebo nezabudovaným detským zadržiavacím zariadením.

Mohlo by vás zaujímať: