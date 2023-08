Olej v požadovanej kvalite je pre motor nie dôležitý, ale nevyhnutný. Jeho cirkulácia zabezpečuje mazanie, ale aj odvádzanie tepla z jednotlivých komponentov. Primárna funkcia olejového čerpadla je zásobovanie mazacieho systému olejom. V prípade, že nebude pracovať tak ako má, bude motor trpieť nedostatkom oleja, čo ho môže vážne poškodiť či úplne znefunkčniť.

Mierka na meranie hladiny oleja. Zdroj: Nina Pánska

Ako sa prejavuje porucha

Porucha olejového čerpadla spôsobí pokles tlaku oleja, na čo by vás vozidlo v každom prípade malo upozorniť výstražnou kontrolkou na palubnom počítači. V takomto prípade by ste mali vypnúť motor a vaše prvé kroky by mali smerovať k motoru. Je potrebné skontrolovať množstvo oleja a ak nie je dostatočné, doplniť ho. Ak problém pretrváva ďalej, pôjde pravdepodobne o chybu čerpadla.

Nedostatok oleja v systéme sa na automobile rýchlo prejaví. V prvom rade slabé mazanie spôsobí trenie medzi jednotlivými súčasťami motora, čo bude viezť k jeho zvýšenej teplote. O tej by nás taktiež mala informovať výstražná kontrolka. Druhým ukazovateľom bude hluk priamo z motorového priestoru, ktorý bude spôsobený nepostačujúcim mazaním pohyblivých súčastí.