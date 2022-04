S viacerými expertami a vývojármi Škody som strávil niekoľko minút pri odhalenej platforme modelu Enyaq Coupé RS iV. Rozprávali sme sa o mnohých témach, ktoré dnes zaujímajú motoristov v súvislosti s elektromobilmi. Toto nie je klasické interview, ale moje zápisky zo spontánnej debaty zapísané do formy rozhovoru.

Prečo nemôže byť zabudovaná nabíjačka s vyšším výkonom ako 11 kW alebo 22 kW, aby sa dalo doma auto nabíjať čo najrýchlejšie?

Stačí sa pozrieť na to, ako vyzerá 50 kW nabíjačka, resp. ešte výkonnejšie stanice. Sú jednoducho fyzicky veľké a bolo by zbytočné nosiť ich so sebou v aute. Tých 11 kW, resp. 22 kW, je pekný kompromis medzi hmotnosťou a výkonom.

Platforma Škody Enyaq Coupé RS iV. Zdroj: Filip Kadlečík

Navyše, väčší výkon by väčšina domácností ani nedokázala využiť a ani to nie je dlhodobo zdravé pre batériu. Tú 82 kWh batériu nabije 11 kW palubná nabíjačka z domácej siete cez noc, takže viac netreba na domáce použitie.

Prečo je vzadu synchrónny a vpredu asynchrónny elektromotor a aký je medzi nimi rozdiel?

Synchrónny motor je spravidla efektívnejší v širšom rozsahu otáčok, než asynchrónny. To je dôvod, pre ktorý sa nachádza na zadnej náprave - základné verzie modelu Enyaq iV sú totiž zadnokolky. Synchrónny elektromotor ponúka lepší pomer hmotnosti a výkonu, čo je jasné plus. Je to vidieť aj v tomto prípade, zadný synchrónny motor ponúka 150 kW, predný asynchrónny 80 kW.

Niekedy sa však môže stať že pri konkrétnych otáčkach (resp. okamžitej rýchlosti vozidla) je chod asynchrónneho motora energeticky efektívnejší. Vtedy sa napríklad Enyaq Coupé RS iV chvíľkovo mení na prednokolku.

Takéto situácie nastávajú napríklad pri vyšších rýchlostiach či v okamihu, keď majú predné kolesá lepšiu trakciu. Tento typ pohonu nie je ničím limitovaný a tak môže ísť napríklad 100 % energie na prednú nápravu, ale aj na zadnú nápravu.





