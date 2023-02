Pravidlo pravej ruky

Typický príklad pravidla pravej ruky: červené auto vojde do križovatky, nasleduje zelené, modré a napokon červené opúšťa križovatku. Ak je málo priestoru, napríklad, na sídlisku, musia sa vodiči navzájom pustiť. Vtedy iná možnosť neexistuje Zdroj: redakcia AUTO BILD

Cesty sú plné vodičov, ktoré toto pravidlo absolútne nerešpektujú, alebo neovládajú. Pritom je to veľmi jednoduché. Ak dopravná značka na križovatke neurčuje inak, prednosť má vozidlo prichádzajúce sprava. Mnohokrát sa stáva, že práve vozidlo, ktoré má mať prednosť, púšťa to, ktoré ju nemá. Je to ošemetná situácia. Ak ste totiž neprávom púšťané auto, ale stratili ste trpezlivosť s vodičom neznalého zákony, rozhodnete sa vyraziť do križovatky a stala by sa nehoda, boli by ste na vine práve vy.

Stretnutie na úzkej ceste v kopci

Cesty, na ktoré sa nezmestia vedľa seba dve autá, môžu priniesť nepríjemné situácie. Predovšetkým v zime, napríklad na vedľajších úzkych príjazdových cestách k lyžiarskym svahom. Ak sa na nej stretnú dve vozidlá, pochopiteľne, by malo dostať prednosť to, ktoré prichádza zdola. Ak je na vozovke ľad, sneh a auto prichádzajúce zdola musí v kopci zastaviť, nemusí sa už rozbehnúť a bude musieť cúvať. Na túto skutočnosť šoféri často zabúdajú a chovajú sa v podobných situáciách neohľaduplne.