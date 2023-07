Horúčavy v letných mesiacoch sú neúprosné a niečo o tom vedia aj pneumatiky na vozidlách. Podnebie sa mení a už aj u nás vonkajšia teplota dosahuje vysokú úroveň a tak je dôležité mať na pamäti, že teplo môže mať vážny vplyv na jazdné vlastnosti a bezpečnosť pneumatík. V horšom prípade môže v dôsledku tepla dôjsť aj k ich prasknutiu.

Ilustračný obrázok, Honda Civic Type R Zdroj: ROBO HUBAČ

Pravidlo vraví, že s každým stúpnutím vonkajšej teploty o 10 °C sa tlak v pneumatikách zvýši o 0,1 baru. To znie zanedbateľne, no vzhľadom k tomu, že väčšina osobných motorových vozidiel uvádza hodnotu 2,2 – 2,4 baru, to úplne bezvýznamné nie je. Dôležitá je pravidelná kontrola tlaku a nahustenie na stanovenú úroveň. V zimnom období môže tlak vplyvom chladu poklesnúť.

Hrozba výbuchu pod vplyvom vysokej teploty a následne veľkého tlaku sa týka predovšetkým opotrebovaných pneumatík. Časom zmes z ktorej sú vyrobené starne a tým sa menia aj jej vlastnosti, alebo môže popraskať. Aj keď so svojím autom nejazdíte často a pneumatiky nie sú príliš opotrebované, mali by ste si sledovať ich dátum výroby (DOT).

Pneumatiky sa počas jazdy odierajú o asfalt a spôsobujú trenie, čo zasa vytvára teplo, ktoré ich zahrieva. Čím rýchlejšie sa automobil pohybuje, tým intenzívnejší tento jav je. Spojenie vysokej vonkajšej teploty, trenia a prehustenia pneumatiky môže mať za následok ich explóziu. Vplyv má aj váha vozidla, čím je ťažšie, tým sú pneumatiky viac zaťažené.