V brandži je stále veľa čiernych ovcí, ktoré napriek sprísnenej legislatíve dokážu dôverčivému zákazníkovi ponúknuť ako výhodnú kúpu auto, ktoré by malo byť dávno zošrotované. Hlavne pri žiadaných modeloch s atraktívnou výbavou nie je zriedkavosťou, že sa výrazne upravujú, aby na prvý pohľad vyzerali dobre.

Lacné rýchle nalakovanie na zadnom dvore, pochybná chémia, agresívne leštidlo – na dočasné prekrytie nedostatkov je predsa všetko dobré. Potom príde na rad silná voňavka, aby auto voňalo, akoby práve zišlo z výrobného pásu. Typické je vymazanie elektronickej pamäte porúch, manipulácia alebo priamo strata nepohodlnej dokumentácie, odpojenie výstražnej kontrolky z elektrickej siete. Veď predsa kde nič nesvieti, všetko funguje.

Trh s jazdenkami je obrovský, ale naozaj dobrých áut je v ňom málo, a práve preto veľa podvodníkov využíva čas na to, aby vás vyviedli z miery a dostali do tiesne. Neponáhľajte sa však zbytočne, vyberajte s pokojom a starostlivo. Ak chce predávajúci predaj urýchliť, poprípade nie je ochotný preveriť históriu vozidla alebo zľahčuje zistené nedostatky, radšej hľadajte ďalej. Existuje dosť detailov, ktoré hovoria o histórii vozidla pravdu a kupujúci podľa nich zistí zámery predávajúceho. Nasledujúce body vám ukážu, čo by ste si mali všímať a nechcete, aby vás niekto vodil za nos.

Opotrebovanie

Zdroj: Auto Bild

Stav tachometra sa musí zhodovať so stupňom opotrebovania. Napríklad po 200 000 kilometroch je ošúchaný volant a zodraná guma na pedáloch úplne v poriadku. Sedadlo by však nemalo byť príliš presedené. Nedajte sa oklamať zánovnými návlekmi a poťahmi, pre istotu sa vždy pozrite aj pod tieto estetické doplnky.