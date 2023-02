Funkcia filtrov by sa dala nazvať aj ochrannou. Totiž ich primárny účel je zachytávanie nečistôt, preto je ich kondícia obzvlášť dôležitá. Navyše, nepatria k príliš nákladným komponentom, takže šetrenie nie je na mieste.

Olejový filter

Ilustračná foto. Zdroj: Auto Bild

Olejový filter sa nachádza prevažne v blízkosti bloku motora. Jeho funkcia je zachytávanie nečistôt z oleja, ktorý ním preteká. Počas jeho cesty motorovým priestorom, sa doň dostávajú mikrofragmenty kovu, ale aj karbonické usadeniny a prach. Keďže jeho správne fungovanie je pre motor mimoriadne dôležité, pravidelná výmena by mala byť samozrejmosťou, a to pri každej výmene oleja.

Vzduchový filter

Kryt vzduchového filtra. Zdroj: Nina Pánska

Základ tohto filtra je špeciálne naskladaný papier a nachádza sa v obale na začiatku sacieho traktu. Vďaka nemu sa do sacieho potrubia dostáva čistý vzduch. Práve preto je ho najlepšie meniť súčasne pri výmene oleja a olejového filtra, pretože ak by zostal znečistený, okamžite nám kontaminuje novú náplň oleja. Vodiči jazdiaci v prašnom prostredí, by sa mali venovať jeho čistote častejšie.