Posledná časť palivovej sústavy, ktorou sa palivo dostáva do spaľovacieho priestoru je vstrekovač. Jeho funkciou je dávkovanie a rozprášenie paliva za presne určených podmienok. Je veľmi namáhaný, aj vzhľadom na jeho umiestnenie a účel, preto musí byť spoľahlivý a vyhotovený z kvalitného materiálu. Toto všetko sa premietne aj do jeho ceny, ktorá sa pohybuje v priemere 1000- 1500 eur za jeden kus, niekedy aj viac.

Životnosť vstrekovača ovplyvňuje najmä niekoľko vecí. Ide predovšetkým o kvalitu paliva, palivový filter a celkovú čistotu palivovej sústavy. Nezanedbateľný je aj mechanický stav motora. V prípade, že dochádza k nadmernému úniku oleja do spaľovacieho priestoru, v kombinácii s vysokou teplotou môže dôjsť k vznieteniu oleja, ktorý túto citlivú súčiastku poškodí. Nebezpečné sú aj cudzie telesá, ktoré vstrekovač môžu zničiť.

Vstrekovače môžu mať dlhú životnosť, pokiaľ majiteľ vozidla dodržuje základné princípy. Najdôležitejšie pre ne je kvalitné palivo, z overených čerpacích staníc. Pri výmene palivového filtra by sme sa nemali pevne držať odporúčaného a nadhodnoteného intervalu, ktorý zvykne bývať až 60 000 km. Ideálny čas na výmenu je minimálne raz za rok, pokiaľ najazdíme 15 000 km a viac. Je to aj z dôvodu, že v súčasnosti sa veľkosť palivového filtra výrazne zmenšila.

Majitelia, ktorí chcú zabezpečiť dlhodobú životnosť pre celý palivový systém svojho auta môžu používať prípravky na čistenie, ktoré sa aplikujú do nádrže. Intenzita používania sa odvíja od nájazdu km. Väčšinou zabezpečujú účinnosť až na 10 000 km. Je nutné používať iba kvalitné výrobky, ktoré skutočne plnia svoj účel. Prípravok na čistenie nie je to isté, ako zimná či letná prísada do paliva, ktorá má odlišný účel a netreba si ich zamieňať.

