Prieskum realizovaný britskou poradenskou skupinou VSTAG (Vehicle Safety Trading Advisory Group) zistil, že stále častejšie nespoľahliví, často falošní predajcovia ponúkajú ojazdené vozidlá aj za polovicu ceny, než by mali stáť. Ľudia sa potom s vidinou výhodnej kúpy nechajú ľahšie oklamať. Podľa tohto prieskumu sa zároveň ukazuje, že väčšina kupujúcich by si históriu pôvodu vozidla neoverila, a to aj napriek tomu, keď auto kupujú u súkromných predávajúcich, kde je riziko najvyššie.

Britská spoločnosť VSTAG realizovala prieskum medzi viac ako 2 000 kupujúcimi ojazdených automobilov vo Veľkej Británii a zistila, že takmer polovica z nich (47 %) by za vozidlo zaplatila vopred priamo zo svojho bankového účtu bez toho, aby si overili solventnosť predávajúceho. Viac ako 20 % opýtaných potom uviedlo, že vzhľadom na rastúcu finančnú záťaž by si kúpili ojazdený automobil, ak by ho vyhodnotili ako výhodnú ponuku, čo je pre podvodníkov na sekundárnom trhu ideálne.

„Hoci Slováci sú viac nedôverčiví ako Briti, stále častejšie počúvame, že vidina nižšej ceny nakoniec „dobehla“ nejedného kupujúceho, ktorý sa rozhodol dôverovať neznámemu predajcovi na internete, namiesto toho, aby dôveroval rokmi preverenému veľkému predajcovi,“ upozornil Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ skupiny AURES Holdings.

Iba 37 % respondentov z tohto britského prieskumu uviedlo, že by si pred kúpou vozidla overili jeho históriu. Približne 32 % opýtaných potom vyhlásilo, že si neradi priplatia za kúpu vozidla od renomovaného predajcu, pretože si radšej kúpia lacnejšie vozidlo, aj keby pochádzalo od neznámeho predajcu. „Po kúpe bytu alebo domu je auto pravdepodobne najväčším nákupným výdajom v našom živote, preto by takú kúpu nemal žiadny kupujúci uponáhľať a nedať sa nalákať na prvú kvázi výhodnú ponuku. Jedna rada je zásadná: než za vozidlo zaplatíte, prezrite si ho naživo."

„Pokiaľ chce predávajúci zaplatiť za auto dopredu bez toho, aby ste ho videli, malo by to byť vážnym varovaním. V prípade ponuky renomovaného predajcu, ktorý ponúkané vozidlo vlastní, nie iba sprostredkováva, máte istotu, že preberá aj plnú zodpovednosť za jeho kvalitu a za auto tak ručí. Takýto automobil je možné tiež v priebehu niekoľkých dní vymeniť za iný a môžete získať aj poistenie proti elektrickým a mechanickým vadám a hlavne doživotnú záruku legálneho pôvodu vozidla," doplnil Vaněček.

Pri kúpe vozidla sa tak stačí riadiť niekoľkými jednoduchými radami, ktoré zostavili odborníci, aby ste sa uistili, že vozidlo skutočne existuje, je v poriadku a dá sa dohľadať aj jeho história:

neposielajte peniaze za vozidlo, ktoré ste nevideli

prehliadnite si auto pred zaplatením celej sumy

pokiaľ musíte, zaplaťte len zálohu, o ktorej si myslíte, že by ste o ňu mohli prísť

skontrolujte, či cena ojazdeného vozidla zodpovedá trhovej hodnote

vyskúšajte si automobil počas dostatočne dlhej skúšobnej jazdy

vždy si overte históriu ojazdeného vozidla

Prieskum VSTAG tiež zistil, že podvody pri kúpe ojazdeného vozidla sú najčastejšie medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 24 rokov a obyvateľmi Londýna. Obeťou podvodu sa stal každý desiaty obyvateľ spomínaného mesta a 13 % mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto prieskumu.