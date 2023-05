Udržateľnosť znamená rozumné využívanie zdrojov. Pokiaľ ide o auto, táto myšlienka sa často redukuje na alternatívne pohony. No dlhá životnosť auta zároveň šetrí suroviny a chráni životné prostredie. Pri výrobe sa totiž spotrebuje približne tretina všetkých zdrojov za priemerný život auta, pri elektromobiloch je celková energetická bilancia v závislosti od typu batérie ešte menej priaznivá.

V závislosti od počtu najazdených kilometrov a spotreby je udržateľné používať ekonomický a nízkoemisný spaľovací motor čo najdlhšie. Okrem pravidelnej a odbornej údržby pomáha predĺžiť životnosť auta aj ochrana proti korózii. Najmä preto, že továrenská ochrana, ako je galvanizácia a vosky na dutiny, degraduje a nakoniec vedie k tvorbe hrdze. Zvyčajne sa to stane najskôr na miestach, ktoré nie sú zvonku viditeľné, ako sú zvary a dutiny. Aby sa predišlo nežiaducej korózii, odporúčajú sa tieto tri opatrenia.

Produkty na konzerváciu dutín a spodku karosérie

Ochrana dutín a podvozku sú v moderných autách na pomerne dobrej úrovni už z výroby. Nie so všetkými vozidlami sa však zaobchádza rovnako dobre, pretože niektorí výrobcovia na ochrane proti hrdzi šetria. Následná konzervácia spodku a dutín sa preto odporúča pri modeloch, o ktorých je známe, že sú náchylné na koróziu a vo všeobecnosti pri autách starších ako 10 rokov.

Skúsení vodiči to zvládnu sami, no amatéri by tento úkon mali zveriť do rúk odborníkom. A ak je to možné, tento krok vykonajte ešte predtým, ako sa korózia vôbec objaví. Pretože čím viac hrdze treba vopred odstrániť, tým je tento proces nákladnejší.

Čistenie podvozku suchým ľadom stojí 500 až 1000 eur a následná konzervácia dutín v závislosti od vozidla a rozsahu 500 až 2000 eur. Ak si chcete auto ponechať dlhší čas, mali by ste ho skôr či neskôr zakonzervovať, kým sa nerozšíri hrdza. Na ochranu dutín a podvozku sa najčastejšie používajú antikorózne mazivá, špeciálne oleje a vosky. Je to však investícia, ktorá sa vám vráti s dlhou životnosťou auta.

Mazacie a vodu odpudzujúce produkty

Ide tu predovšetkým o multifunkčné oleje. Tieto chemické univerzálne prostriedky neslúžia len na premazanie napríklad stuhnutých zámkov a pántov dverí alebo na uvoľnenie zhrdzavených skrutiek. Tieto produkty tiež odpudzujú vodu, a preto sú vhodnou a praktickou ochranou proti korózii pre všetky nenatreté kovové časti.

Okrem toho môžu byť použité aj na ochranu elektrických komponentov, napríklad ako kontaktný sprej pre zapaľovacie systémy: udržujú kontakty čisté, vytláčajú vlhkosť a zabraňujú prípadnému skratu. Možno ich dokonca použiť na ochranu gumených častí (napr. tesnenia dverí). Na druhej strane sa neodporúča používať ich na plastové diely: olej môže z materiálu odstrániť zmäkčovadlá, vďaka čomu plasty skrehnú a ľahšie sa polámu.

Prípravky na konzerváciu laku

Či už vo forme tekutého tvrdého vosku alebo vosku v spreji – tieto produkty poskytujú dodatočnú vrstvu ochrany pre lak. Utesnia ho a ochránia pred poveternostnými vplyvmi. Moderné vosky majú hydrofóbny, t.j. vodu odpudzujúci účinok, čím robia lakované komponenty odolnejšími.

Pravidelné voskovanie (dvakrát do roka) je dôležité najmä pri autách, ktoré parkujú vonku a sú dlhodobo vystavené poveternostným vplyvom. Ale aj pri častom umývaní vozidla, keďže pri každom umývaní sa časť ochrannej vrstvy opäť odstráni.

