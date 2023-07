Modely strednej triedy sú stále žiadané ako ojazdené vozidlá, najmä typ kombi. Audi A4, Mercedes triedy C a iné sa predviedli vo veľkej kontrole TÜV ( Technischer Überwachungsverein).

1. Mercedes-Benz trieda C (TYP W205, 2014 - 2023)

Mercedes trieda C (TYP W205, 2014 - 2023) Zdroj: AutoBild

Trieda C štvrtej generácie (W 205) bola uvedená na trh v roku 2014. Vizuálne sa výrazne zmenila, ale pod plechmi je skutočný Benz, ktorý má na to, aby bol dlhodobo bezproblémovým autom. V správe TÜV pre rok 2019, 2020 a 2022 bola trieda C najlepším automobilom strednej triedy. Problémy s hrdzou trápiace prvé dve generácie boli odstránené.

Facelift modelu v roku 2018 priniesol množstvo vylepšení v detailoch. Slabé stránky: Pri prvej hlavnej prehliadke boli mierne nad priemerom len závady týkajúce sa zavesenia náprav. Zvolávacie akcie sa okrem iného dotkli napínačov bezpečnostných pásov. Vyskytli sa aj problémy s alternátorom pri benzínových štvorvalcových motoroch, či netesné vysokotlakové rozvody pri naftových motoroch.

Ovládač na stredovej konzole sa niekedy pokazí už po niekoľkých rokoch. Modely s naftovými motormi sú však schopné nabehať vysoké množstvo kilometrov. Miera zistených závad: • 2- 3 ročné vozidlá 3,2 (priemer 5,3) • 4 a 5-ročné vozidlá: 7,0 (Ø 9,0) • 6 a 7-ročné vozidlá: 11,0 (Ø 13,6) • 8 a 9-ročné vozidlá: 18,5 (priemer 19). Ceny jazdených: od cca 15 000 eur.