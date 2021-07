Plánujete si kúpiť nové auto? Potom by ste mali zvážiť aj to, za akú sumu ho následne predáte. Auto Bild prináša exkluzívnu prognózu zameranú na nové modely, ktoré sú práve v predaji.

Prečo by ste mali pred kúpou nového automobilu prinajmenšom zvážiť nákup vozidla z druhej ruky? Odpoveď je jednoznačná - kvôli strate hodnoty vozidla. Keď sa rozhodne pre nové auto, už pri východe zo showroomu stráca časť svojej pôvodnej hodnoty a tento trend rokmi napreduje.

Samozrejme, nebudeme hovoriť o tom, že kúpa nového auta má svoje jasné výhody, no rozumná jazdenka je možno ešte lepšia voľba. Najmä s ohľadom na fakt, že aj po niekoľkých rokoch ešte môže byť chránená zárukou. Ak sa však predsa len rozhodujete pre kúpu úplne nového automobilu, mohli by ste aspoň zvážiť jeho zostatkovú cenu, za ktorú by ste ho následne mohli predať.

Na zostatkovú hodnotu automobilov na nemeckom trhu po štyroch rokoch sa teraz pozrel Auto Bild v spolupráci so spoločnosťou Schwacke, ktorá je špecialistom na analýzy automobilového sektora. Tentokrát sa zamerala na vyhodnocovanie zostatkovej hodnoty automobilov, ktoré aktuálne viete kúpiť ako nové. Samozrejme, ide o predikciu, no vychádza z tvrdých dát.

Schwacke pri zostavovaní tohto rebríčka vychádzalo z cien približne 50 000 jazdeniek na nemeckom trhu. Celkovo do procesu tvorby nasledovného zoznamu vstúpilo 1,7 milióna mesačných analýz vývoja cien konkrétnych modelov automobilov, ale napríklad aj dáta týkajúce sa dopytu po daných automobilov či čase, ktorý strávia na inzertných portáloch.

Rebríček je rozdelený do 13 segmentov, pri niektorých z nich sa ráta so zvláštnym ročným nájazdom automobilov. Pri elektromobiloch do 40 000 eur sa predpokladá ročný nájazd na úrovni 11 000 km, rovnako aj pri najmenších a malých automobiloch. Pokiaľ ide o kompakty, pri nich sa počíta s nájazdom okolo 15 000 km, rovnako aj pri športových automobiloch. Pri elektromobiloch s cenou nad 40 000 eur a všetkých ostatných kategóriách je predpokladaný nájazd okolo 20 000 kilometrov ročne.

Pri svojej prognóze sa Schwacke zameriava aj na konkrétne motorizácie a výbavy vozidla, no zohľadňuje napríklad aj hospodársky vývoj, nové zákony a obmedzenia, trhové trendy, preferencie klientov, koncept samotného vozidla, jeho ceny či akciové výbavy, kvalitu, spoľahlivosť či časť výrobného cyklu, v ktorom sa práve nachádza.

Po zvážení množstva faktorov Schwacke prišlo s rebríčkom predpokladanej zostatkovej hodnoty automobilov, ktoré si dnes môžete kúpiť ako nové a mali by ste na nich prerobiť najmenej. Víťazom s najvyššou zostatkovou hodnotou je, pre mnohých možno prekvapivo, nová Dacia Sandero. O rumunských automobiloch je však známe, že si držia cenu aj ako jazdenky. Ktoré iné značky a modely sa ešte oplatí zvážiť pri rozhodovaní o kúpe nového vozidla? To vám prezradí tento rebríček.

Najmenšie automobily

Hyundai i10. Zdroj: ROBO HUBÁČ

1. miesto: Hyundai i10 1.2 Trend. Zostatková hodnota tohto vozidla sa pohybuje na úrovni 56,86 % pôvodnej cenovky. V kontexte nemeckých cien išlo o prepad vo výške 6 790 eur.

2. miesto: Kia Picanto 1.2 Edition. Zostatková hodnota tohto vozidla sa pohybuje na úrovni 54,46 % pôvodnej cenovky. V kontexte nemeckých cien išlo o prepad vo výške 6 480 eur.

3. miesto: Volkswagen Up black style. Zostatková hodnota tohto vozidla sa pohybuje na úrovni 51 % pôvodnej cenovky. V kontexte nemeckých cien išlo o prepad vo výške 7 830 eur.