Čo je dôležité pri výbere rodinného auta? Najdôležitejším faktorom je jednoznačne dostupný priestor, pretože rodina a batožina bude tráviť v kabíne čas nielen na parkovisku nákupného centra, ale aj na dlhých dovolenkách a potulkách po svete. Nie každý však vidí sám seba za volantom SUV, ktoré, povedzme si úprimne, nemajú práve ideálny objem kufra. A práve pre druhú skupinu ľudí sú tu rodinné dodávky alebo aj segment MPV, ktorý bohužiaľ pomaly mizne z ponuky mnohých automobiliek.

Dacia Jogger

Dacia Jogger Zdroj: Dacia

V tomto zozname nesmie chýbať Jogger, keďže ponúka veľa priestoru za málo peňazí. Hlavným pozitívom vozidla je bez pochýb bezodný batožinový priestor. Päťmiestna verzia má 708 litrov pod roletkou, ktorá sa dá komfortne umiestniť na dno, ak ju práve posádka nepotrebuje. Vnútorná šírka kufra je 1 005 mm, výška 925 mm a hĺbka 1 080 až 1 900 mm.

Po zložení druhého radu sedadiel sa maximálny objem vyšplhá až na 1 819 litrov, užitočné zaťaženie je 426 kilogramov, a to je v ňom započítaný aj vodič s hmotnosťou 75 kilogramov. Vzhľadom na veľkosť vozidla ide o pomerne skromné číslo. Sedemmiestna verzia má vyššie povolené zaťaženie. Čo sa týka priestoru, Jogger je skôr dodávka ako SUV (hoci stále je to tak trochu aj kombi a MPV). Platí to aj pre výšku sedadla (590 mm). Na predných sedadlách sedí posádka o päť centimetrov nižšie než v Mercedese GLB, no zhruba sedem centimetrov nad úrovňou Golfa.