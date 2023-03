Otočenie kľúčikom v spínacej skrinke, alebo prvé stlačenie štartovacieho tlačidla, sprevádza rozsvietenie prístrojového panelu, spolu so všetkými kontrolkami. To že sa všetky na okamih objavia, je dobré znamenie, vieme tak, že tam sú. Väčšina však musí aj zhasnúť. Podľa dôležitosti sú rozdelené do farebných kategórií. Výstražným červeným, by sme mali prikladať najväčšiu vážnosť.

Ikony červenej farby, by sa nám počas jazdy nemali zobrazovať. Ak tomu tak je, treba spozornieť a daný problém neodkladne riešiť, v niektorých prípadoch aj okamžite zastaviť, na vhodnom mieste. Systém auta nás nimi chce upozorniť na vážny problém, ktorého ignorovanie môže spôsobiť aj trvalé poškodenie motora, alebo jeho súčastí. Na červeno sa zobrazuje aj kontrolka ručnej brzdy, alebo bezpečnostných pásov.

Kontrolky oranžovej/žltej farby, sú o niečo menej dôležité, ako tie červené. Majú varovný charakter. Môže ísť o poruchu, napríklad v prípade svietiacej ikony žeravenia, to býva najčastejšie nefunkčný žhavič. Ide o problém, ktorý treba odstrániť, no nie je to tak urgentné, ako v prípade červenej výstrahy. Ak sa počas jazdy rozbliká kontrolka ESP, alebo ABS, znamená to, že je systém v tom momente aktívny.

Zobrazenie zelených, modrých, alebo bielych ikon, má informačný charakter. Dávajú šoférovi na vedomie, že jednotlivé funkcie vozidla sú v prevádzke. Ide napríklad o zapnuté diaľkové svetlá (modrá farba), stretávacie svetlá, alebo aktívny tempomat (zelená farba) a iné. Pri hybridných, alebo elektrických vozidlách poznáme aj ikonu EV, ktorá značí aktívnu elektrickú jazdu.

