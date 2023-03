Šofér aj ostatná posádka vozidla, by mala mať na pamäti, že nesedia doma v obývačke, ale na palube idúceho auta. Kedykoľvek môže prísť krízová situácia, na ktorú treba byť pripravený. Najmä pri jazdách na dlhé trasy, majú spolujazdci tendenciu vykladať si nohy na palubnú dosku. To je veľmi nebezpečný zlozvyk, pretože pri výbuchu airbagu, ukrytého pred nimi, môže prísť k vážnemu poškodeniu nielen týchto končatín.

Pri tehotných ženách je pravidlo o páse vedenom cez panvovú kosť obzvlášť dôležité, aby nebol plod ohrozený. Na trhu sú dispozícii aj špeciálne doplnky. Ide o tenkú podušku s popruhom, ktorá sa pripne na bezpečnostný pás. Keď žena sedí na poduške, pás je sťahovaný dole pod brucho. Zdroj: Škoda

Nohy sú v prípade nárazu tlačené mimoriadnou energiou smerom do tela a poškodia aj bedrovú časť. Hlava mieri oproti kolenám a výsledky takýchto zranení bývajú tragické. Šofér by mal volant držať oboma rukami oň opretými a hlavne nie jednou rukou, ktorá ponad volant ešte aj pretŕča. Pri výbuchu airbagu by sa takto ruka stretla s airbagom a prišlo by jej poškodeniu, prinajmenšom k zlomenine.

Sedadlo spolujazdca, alebo vodiča, posunuté príliš vzadu, alebo nebodaj naležato, je taktiež nešťastná voľba. Sediaci sa tak dostáva mimo účinnú zónu airbagu. Navyše, ak je pasažier v polohe ležmo, pochopiteľne tak vznikne medzera medzi telom a bezpečnostným pásom. Koleduje si tak o vnútorné zranenia. Bezpečnostný pás musí doliehať na telo, aby fungoval tak, ako je navrhnutý.

Umiestnenie bezpečnostného pásu je tiež mimoriadne dôležité. Spodná časť pásu by mala prechádzať cez panvovú kosť, nie cez brucho, aby boli v prípade nárazu chránené vnútorné orgány. Horná časť pásu by mala prechádzať predovšetkým stredom ramena a ideálne stredom hrudníka. Nikdy by však nemal byť v tesnej blízkosti krku. Každopádne, dôležité je pás vždy mať. Lepšie skončiť s modrinami, ale živý.

