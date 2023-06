O tom, že v aute nesmiete počas horúcich letných dní nechávať zapaľovač, vie zrejme každý. No čo sa stane, ak v aute necháte plastovú fľašu s čistou vodou?

Je to situácia, ktorú všetci dobre poznáme: plastová fľaša s vodou, ktorú sme nechali ležať na sedadle auta, keď sme vyrazili za horúcimi letnými zážitkami. Tento zdanlivo neškodný čin však môže zmeniť vaše auto na časovanú bombu. Znie to na prvý pohľad neuveriteľne, no na konci článku si môžete pozrieť video, ktorými americkí hasiči varujú tamojších vodičov.

Teplota v aute (špeciálne tmavom) sa môže vyšplhať aj nad úroveň tých najhorúcejších miest na našej planéte. A hoci plastové fľaše sú samé o sebe zdravotne nezávadné, ak sú dlhodobo vystavené vysokým teplotám zvonku a rôznym chemickým zlúčeninám v sladkých nápojoch zvnútra, môže vzniknúť nebezpečný koktejl, ktorý vám prinajmenšom prinesie bolesť hlavy.

No omnoho nebezpečnejšie je, ak máte fľašu umiestnenú vo vozidle tak, že na ňu neprestajne svieti slnko. Keďže na Slovensku je zakázané používať stmavovacie fólie na predných oknách, ktoré by v tomto prípade teoreticky dokázali tragédii zabrániť, dávajte si na takéto situácie pozor.

Svoje o tom vie aj tento užívateľ Redditu:

Plastová fľaša v tomto prípade funguje ako lupa, ktorá smeruje slnečné žiarenie do jedného bodu, kde vznikná extrémne vysoká teplota. Ak toto miesto mieri napríklad na látkovú sedačku, môže sa stať, že po čase jednoducho vzbĺkne.

Presvedčte sa sami:

