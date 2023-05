Kontrola množstva chladiacej kvapaliny sa za žiadnych okolností nevykonáva v čase prehriatia motora, mohli by ste prísť k popáleninám parou. Je potrebné počkať, kým teplota klesne.

Motor auta je pre jeho pohyb nevyhnutý a tak by sme mali k nemu aj pristupovať. Ak chceme aby fungoval čo najlepšie a najdlhšie, je potrebná pravidelná starostlivosť, hlavne v podobe včasnej výmeny oleja, ale aj kontroly prevádzkových kvapalín. V neposlednom rade je dôležité mať oči a uši na pozore a v prípade, že sa na palubnej doske objaví výstražná kontrolka, alebo idú od motora nezvyčajné zvuky, treba okamžite spozornieť, kým nie je neskoro.

Ilustračný obrázok Zdroj: Archív

Prehriatie motora je nebezpečnejšie ako opačný prípad, kedy nedosahuje optimálnu teplotu, pretože tým môže prísť aj k jeho nezvratnému poškodeniu. Ak vás upozorní samotný automobil, alebo ak si zvýšenú teplotu všimnete sami, najlepšie je ihneď zastaviť na bezpečnom mieste a motor vypnúť. Prvý krok by mal viezť ku kontrole množstva chladiacej kvapaliny. Mohlo dôjsť k jej úniku, čo má za následok nedostatočné chladenie motora a teda jeho prehrievanie.

Spoliehanie sa na to, že automobil nás vždy pri probléme upozorní, nie je najšťastnejším riešením, pretože to tak nemusí byť. Ak je množstvo chladiacej kvapaliny dostatočné, môže ísť o poruchu na ventilátore chladiča, pričom nedochádza k potrebnému odvádzaniu tepla od motora a tak stúpa aj teplota samotnej kvapaliny. Ako príčina prehrievania prichádza do úvahy aj nefunkčný termostat, vodná pumpa, nízka hladina oleja, či tiež zanesený chladič a iné.

Prevádzková teplota nie je daná iba tak zo zábavy a zásadný problém predstavuje aj stav, kedy ju motor nedosahuje. Dochádza tým k zvýšenému opotrebeniu jeho pohyblivých súčastí, ale zvyšuje sa aj spotreba paliva. Za následok to môže mať zvyčajne hlavne nefunkčný termostat, alebo snímač teploty, ovládajúci ventilátor. Či už ide o prehrievanie, alebo nedostatočné zahriatie motora, rozhodne sa nevypláca brať to na ľahkú váhu a ideálne je potrebné tento stav okamžite riešiť.

