Mazda predstavila v roku 1989 automobil, ktorý odkazoval na slávnu éru malých ľahkých a zábavných britských roadsterov. Malá MX-5 sa stala okamžitým hitom a Japoncom sa podarilo prebudiť zo spánku celý segment vozidiel. Na rozdiel od svojich britských kolegov si MX-5 od začiatku stavala na kvalitnej konštrukcii a spoľahlivosti. Klasický zadný pohon, ideálne rozloženie hmotnosti 50:50, príjemne nízke ťažisko a dostupné ceny sú nedotknutým základným receptom na úspech.

Tretia generácia ťaží z úspechu predchodcov

Mazda MX-5 tretej generácie (NC) Zdroj: Mazda

V tomto článku sa pozrieme na v poradí tretiu generáciu malého roadstera. Mazda označuje generácie písmenami, a tak prvá generácia má označenie NA, druhá NB a tak ďalej. Generácia NC sa vyrábala od konca roka 2005 do začiatku roka 2015 a výraznejší facelift, ktorý priniesol zmeny dizajnu, prišiel v roku 2012.

Na prvý pohľad si pri kúpe všímajte karosériu. Niektoré japonské vozidlá sú neslávne známe horšou antikoróznou ochranou, vďaka čomu sú náchylnejšie na hrdzu. To sa však nemusí úplne týkať roadstera, ktorý pravdepodobne v zime veľa nejazdil, no vášmu oku by nemali ujsť začínajúce príznaky "kvitnutia", ktoré by vás neskôr mohli mrzieť. Oprava karosérie je vždy náročná a nákladná a nájsť dobrého lakýrnika môže byť problematické.

Manuálne prevedenie sklápacej strechy sa dá ovládať ultrarýchlo a sklenené zadné okno sa na rozdiel od plastového časom nezakalí. Všímajte si poškodenia, ako sú praskliny alebo zárezy, ako aj odieranie na láskotvej streche, ktorá si neskôr môže vyžadovať nákladnú opravu. Všímajte si aj nepríjemné zvuky od okien pri jazde so zatiahnutou a sklopenou strechou - na vine môžu byť tesnenia alebo vodiace lišty okien.

Predtým, ako začnete hľadať vozidlo, musíte sa rozhodnúť pre správny variant karosérie. Tretia generácia MX-5 bola po prvýkrát k dispozícii aj ako roadster kupé. Elektricky skladacia pevná strecha je menej puristická a prináša so sebou približne 30 kilogramov hmotnosti navyše.

Na druhej strane, máte o niečo praktickejšie auto - predsa len, látková strecha si vyžaduje pravidelnú údržbu. Dávajte si však pozor na zvuky pri automatickom sklápaní strechy - predídete tak nákladným opravám hydraulického systému. Mimochodom, pre variant s pevnou strechou sa údajne rozhodla približne polovica zákazníkov.

Zábavná a predsa celkom ekonomická

Mazda MX-5 tretej generácie (NC) Zdroj: Mazda

Ktorý pohon je pre vás ten pravý? So základným benzínovým motorom s objemom 1,8 litra a výkonom 126 koní (podlieha norme Euro 5) ste vďaka nízkej pohotovostnej hmotnosti 1150 kilogramov na ceste subjektívne vždy oveľa rýchlejší, ako naznačuje technická dokumentácia k vozidlu. Motor má rád vysoké otáčky a zostáva príjemne šetrný s priemernou spotrebou len 7,5 litra.

Alternatívou je silnejší štvorvalec s objemom 2,0 litra, ktorý produkuje 160 koní a je citeľne svižnejší. Dvojliter prišiel v štandare so samosvorným diferenciálom, čo môže pri kúpe zavážiť. Vďaka nemu je malý roadster rýchlejší a stabilnejší pri výjazde zo zákrut. Diferenciál je ale jedným z mála slabých článkov MX-5. Pri kúpe si dajte pozor, či z neho netečie olej.

Od prvého faceliftu v roku 2008 ponúkala Mazda ako alternatívu k tradičnej manuálnej prevodovke aj šesťstupňový automat. Ten svoju prácu nerobí zle, no k zábavnému charakteru puristického roadsteru sa veľmi nehodí.

Nový majiteľ sa môže tešiť na niekoľko lahôdok

Mazda MX-5 tretej generácie (NC) Zdroj: Mazda

Tretia generácia so sebou priniesla aj niekoľko nových prvkov výbavy. Verzia Sendo, ktorá kedysi ako nová stála 24 190 eur, prišla s niekoľkými vychytávkami: svetlobéžové kožené sedadlá s vyhrievaním, štýlové hliníkové ráfiky a hliníkový dekor v interiéri. Bohužiaľ, továrenský navigačný infotainment sa zdá byť na dnešné pomery zastaraný a nedá sa vždy spoľahlivo spárovať s Bluetooth zariadeniami.

Potešujúcejšia je kapitola o nákladoch na údržbu: MX-5 nemá o nič vyššie výdavky ako mnohé iné športové malé autá. Rozvodová reťaz motora je bezúdržbová a na motore nie je v podstate nič, čo by bolo vyslovene zle skonštruované. Mnohé spotrebné diely sú ľahko a lacno dostupné, ako aj dodatočné príslušenstvo.

Napriek tomu sa pri kúpe odporúča opatrnosť - predsa len, Mazda MX-5 je špotrové auto, a s tým súvisia aj časté neodborné garážové úpravy, či športový štýl jazdy na rozdiel od bežných osobných áut. Dajte si preto pozor na typické problémy, ako spotreba oleja a únik chladiacej kvapaliny, s čím vám do istej miery môže napomôcť aj studený štart a dym z výfuku.

Tvrdý podvozok a nadrozmerné kombinácie kolies a pneumatík si časom vyberajú daň na podvozku a na vŕzganí karosérie či interiéru. Na druhej strane, aj špotrovejšie tlmiče od renomovaných výrobcov, ako Bilstein či H&R ponúkajú okrem mierne vylepšených jazdných vlastností stále dostatočnú úroveň komfortu.

Záver

Senzačný pôžitok z jazdy a nízke prevádzkové náklady hovoria jednoznačne v prospech Mazdy. Ak vám stačí auto pre dvoch s horšou praktickosťou, potom je MX-5 to správne auto pre vás. Hľadanie dobrého kúska so servisnou históriou však môže byť náročné. Ak sa vám to podarí, malá Mazda sa vám odvďačí niekoľkonásobne.

