Životnosť batérií v elektromobiloch je jedným z faktorov, ktorý u možných záujemcov vytvára pochybnosti. Niet divu, keďže táto súčiastka patrí medzi najdrahšie. V súčasnosti sa očakáva, že batérie vydržia približne 10-20 rokov, v závislosti od údržby. Značka Kia napríklad ponúka na lítiovo-iónové akumulátory v elektrických, hybridných a plug-in hybridných vozidlách záruku do 7 rokov, alebo do 150 000 km.

Ilustračný obrázok Zdroj: Shutterstock

Spoločnosť Hyundai zasa na vysokonapäťové batérie poskytuje záruku do 8 rokov, alebo do 160 000 km. Tak ako aj pri jednotlivých komponentoch spaľovacích vozidiel, tak aj pri e-autách existujú odporúčania, ako zabezpečiť čo najdlhšie zdravie pre jednu z ich najdôležitejších súčastí, ktorou je batéria. Ak to je možné, riaďte sa týmito radami a pomôžte svojmu vozidlu, aby bezproblémovo slúžilo čo najdlhšie.

1. Miesto kde parkujete

Automobily s lítiovo-iónovými akumulátormi používajú systémy tepelného manažmentu. Ide o to, že batériu pomáhajú ochladzovať, či naopak otepľovať, čo pochopiteľne spotrebováva energiu z nich. Ak je to možné, počas horúcich dní sa preto snažte parkovať na chladnejších miestach, ako v tieni, či v garáži. Ak sú vonkajšie teploty naopak nízke, snažte sa svoj automobil parkovať na miestach, kde teplota príliš neklesne.