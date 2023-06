Nové technológie stoja peniaze. No od rozmachu elektromobilov ubehol dostatočný čas na to, aby sa trh s jazdenkami dostal na prijateľnú úroveň. Rôzne faktory viedli k tomu, že ceny elektrických áut na ešte nedávno napätom trhu s ojazdenými autami výrazne klesli. Podľa Autoscout24 sa ceny od septembra 2022 do januára 2023 prepadli o 14 percent. Priemerná cena klesla z 55 290 eur na 47 314 eur. Hlavným dôvodom sú stabilizované dodávateľské reťazce a do značnej miery normalizované výrobné podmienky v automobilkách. Čo je citeľné vo vyššom množstve a lepšej dostupnosti nových áut.

Číňania tlačia na trh ojazdených áut

Čínske značky ako MG a BYD ponúkajú množstvo zaujímavých elektrických modelov a vyvíjajú tlak na tradičnejšie automobilky, ako aj na trh ojazdených áut. Vo štvrtom štvrťroku 2022 Sixt objednal 100 000 automobilov značky BYD. O podiel na trhu zúrivo bojuje aj líder v odvetví Tesla, ktorý opakovane korigoval nové ceny svojich veľkoobjemových modelov Tesla 3 a Y smerom nadol, čím zlacňuje jazdené Tesly, ktorých hodnota je dlhodobo mimoriadne stabilná. Americká automobilka navyše enormne zvýšila svoju produkciu: v roku 2022 vyrobila celkovo 1 369 611 vozidiel.

Okrem toho svoju úlohu v zahraničí hrajú aj rôzne ekologické dotácie, ktoré hnali kúpu nových elektromobilov a plug-in hybridov smerom nahor. Okrem toho sa dostávame do obdobia, kedy sa končia lízingy na elektromobily, čím sa na trh dostávajú nové jazdenky. Stručne povedané, trh s elektromobilmi je v súčasnosti prezentovaný ako trh kupujúcich s príležitosťami na výhodné ceny. Otázne je, či to tak zostane ešte dlho. Odborníci očakávajú už čoskoro vyšší dopyt – a to by malo ovplyvniť cenu.

Tipy na nákup: 8 ojazdených elektromobilov za dobrú cenu

Pozrime sa na reálne čísla, ako pokles cien ovplyvňuje jazdené elektromobily. Pozreli sme sa zblízka na celkovo osem ojazdených e-áut, situáciu ponuky a ich aktuálne ceny na trhu ojazdených áut. Uvedené ceny odrážajú najlacnejšiu ponuku predajcu v nemeckých online burzách áut.

Renault ZOE - od 6 900 €

Renault Zoe Zdroj: Auto Bild

Malý Francúz sa začal vyrábať v roku 2013 a v roku 2019 prešiel dôkladným faceliftom vrátane rýchleho nabíjania a vylepšených batérií. Novšie modely sú však citeľne drahšie. Pri starších modeloch treba počítať s horším stavom batérie.