Základná myšlienka hybridov je jednoduchá a zároveň dômyselná: namiesto toho, aby sa pri brzdení kinetická energia rozplynula, pri každom zošliapnutí brzdového pedálu sa nabije malá batéria, ktorá neskôr napája jeden alebo dva elektromotory na ďalší pohon. No nielen rekuperačný brzdový systém šetrí palivo. Šikovná elektronika motora tiež presne vie, v ktorých situáciách má zmysel nechať batériu nabíjať spaľovacím motorom.

Nabíjanie pomocou kábla tak nie je nutné. Kapacita batérie je v zásade malá, aby energia generovaná rekuperáciou a motorom postačovala na využitie, na ktoré je batéria určená. Na rozdiel od plug-in hybridov však full hybridy absolvujú čisto elektricky len malú časť trasy. Na druhej strane, interakcia komponentov zostáva vždy efektívna, batéria je často optimálne nabitá a technológia ako celok je spoľahlivá. Ideálne pre malé autá do mesta, ktoré vás na benzínkach nezderú z kože.

Honda Jazz e:HEV (GR3)

Pri pohľade zvonku štíhla Honda sotva naznačuje mimoriadne priestranný interiér, ktorý aj vzadu ponúka vysokým pasažierom dostatok miesta na hlavu a nohy. Okrem toho má malý Japonec v rukáve aj ďalšie esá, ktoré ponúkajú nielen moderný a prehľadný kokpit, ale aj obzvlášť malý polomer otáčania, ktorý ho predurčuje na jazdu v meste.

Honda Jazz Zdroj: Honda

Páči sa nám aj veľmi nízka nakladacia hrana - nápomocná pri nakladaní batožiny do kufra, ktorý pojme až 1205 litrov pri sklopených sedadlách. Spaľovací motor s výkonom 98 koní dopĺňajú dva elektromotory, systémový výkon je 109 koní. To stačí na to, aby 1,3 tonový Jazz zrýchlil na 100 km/h za menej ako desať sekúnd. Vo všeobecnosti však drobec skôr nabáda k pohodovému plachteniu, za čo sa odvďačí spotrebou okolo piatich litrov na 100 kilometrov.

Slabé stránky: Jazz štvrtej generácie na trhu ojazdených áut neodhalil veľa slabín. Ojedinele sa vyskytujú sťažnosti na navigáciu Garmin, ktorá niektorým majiteľom spôsobuje vrásky aj napriek aktualizáciám softvéru. Došlo aj na zvolávanie z dôvodu porúch systému núdzového brzdenia. Týka sa to modelov Honda Jazz a Jazz Crosstar, ktoré zišli z montážnej linky medzi januárom 2020 a februárom 2021.

Rok výroby: od 2020

Systémový výkon: 109 koní

Cena od: od 19-tisíc eur

Spotreba: 5,4 litra na 100 km