Medzi rodinnými autami sú preto ideálnym výberom minivany, ktoré niekedy ponúkajú až sedem miest na sedenie, ale dobrou voľbou môže byť aj kombík s veľkým batožinovým priestorom. Je pravda, že aj mnoho SUV sa rado označuje za rodinné typy, no poväčšine sú dosť drahé a ani vysoký nakladací priestor nie je pre rodinu práve najlepší. Ktoré modely v cenovej relácii do 10 000 eur ponúka trh s ojazdenými autami? A ktoré z nich sú dostatočne spoľahlivé?

Toyota Verso

Toyota Verso. Zdroj: Auto Bild

Priestranný a všestranný rodinný pomocník ponúka až sedem sedadiel, ktoré si s dospelými v treťom rade ale len ťažko poradia. Na druhej strane, dajú sa rýchlo zložiť a potom kufor zo 178 litrov narastie na 400 litrov. Do 5-miestnej verzie sa zmestí 484 až 1 740 litrov batožiny. Verso toho dokáže so sebou zbaliť naozaj veľa a umožňuje pohodové cestovanie. Každý, kto pri kúpe alebo po kúpe trochu investuje do starostlivosti, bude mať po svojom boku solídneho hrdinu.