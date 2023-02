Či už ide o mastnú čokoládovú tyčinku, detské keksíky, bublinkový nealkoholický nápoj, alebo rozsypaný hamburger – občerstvenie rýchlo skončí ako škvrna na sedadle v aute. Vyzerá to zle a malo by sa to rýchlo odstrániť. Riešenie: Čistič čalúnenia!

Čistenie bolo vykonané podľa pokynov výrobcu. Zdroj: Auto Bild

Ak veríte štítkom na pomocníkoch, škvrny by nemali byť problémom. Nastriekajte ho, nechajte krátko pôsobiť a jednoducho ho zotrite - aspoň to sľubujú výrobcovia. Je to pravda?

AUTO BILD v spolupráci so skúšobnou spoločnosťou KÜS otestoval desať čističov čalúnenia! A minimálne tí najlepší v teste splnili svoje sľuby. S 288 bodmi z 300 a so známkou veľmi dobrý je Dr. Wack A1 Upholstery/Alcantara Cleaner Pro jasným víťazom testu. Presvedčí vás veľmi dobrým čistiacim výkonom a jednoduchou manipuláciou.

Čistiace prostriedky na čalúnenie majú pomôcť proti škvrnám na sedadle. Ktoré z nich skutočne odstránia nečistoty? Zdroj: Auto Bild

Koch Chemie Pol Star, náš víťaz v pomere cena/výkon, sa dodáva ako koncentrát v litrovom balení a ponúka tak veľa čistiaceho prostriedku za málo peňazí. Najdrahší výrobok v teste, Swissvax Fabric Textile Cleaner za 45 eur, bol sklamaním. Hoci fľaša tohto čističa čalúnenia vyzerá pomerne kvalitne, obsah, bohužiaľ, nedokázal držať krok s našimi požiadavkami.

Čistiaci koncentrát Swissvax má spomedzi všetkých testovaných výrobkov najhorší čistiaci výkon. Ani osvieženie farieb nie je obzvlášť výrazné. Takže v našom teste vôbec neplatilo, že za kvalitu si treba priplatiť. Najdrahší výrobok zostal na poslednom desiatom mieste a najlacnejší Robbyrob za 2,49 eura skončil na šiestom.

Každý čistiaci pro­striedok na čalúnenie sa musel osvedčiť na testovacom paneli Centra pre testovanie materiálov. Zdroj: Auto Bild

Takto sme testovali. AUTO BILD a nezávislá testovacia organizácia KÜS testovali čistiace prostriedky na čalúnenie v špecializovanom laboratóriu. Prvým krokom bolo pozrieť sa na štítok a návod na použitie. Potom prišiel čas na samotné čistenie. Na tento účel sa každý čistiaci prostriedok musel osvedčiť na strojovo vyrobených testovacích tkaninách a vyčistiť nasledujúce typy škvŕn: káva, olivový olej/sadze, kakao, vaječný žĺtok/pigment, dresing, krv, kaša/čokoláda, farbivo/olej/mlieko. Na vyhodnotenie účinnosti čistenia sa merala belosť pred ošetrením čistiacim prostriedkom na čalúnenie a po ňom. Na stanovenie belosti škvŕn sa použil digitálny kolorimeter.

Na stanovenie belosti škvŕn sa použil kolorimeter. Zdroj: Auto Bild

Raz známka veľmi dobrý a šesťkrát známka dobrý. Náš test ukazuje, že väčšina čističov čalúnenia skutočne splní to, čo sľubuje. Len najdrahší čistič v teste nás sklamal. Čistiaci výkon a mdlé osvieženie farieb vôbec neospravedlňujú jeho vysokú cenu. Výsledné poradie nájdete v galérii.

Tabuľka prvá časť Zdroj: Auto Bild