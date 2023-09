Väčšina ľudí si kupujete pneumatiky vtedy, keď ich potrebuje. To znamená, že ich kupujú v momente, keď sa hĺbka dezénu blíži k zákonom stanovenej minimálnej hranici alebo sú príliš staré a strácajú priľnavosť. Je to však zmysluplné? Nemohli by motoristi ušetriť peniaze, keby kupovali plášte anticyklicky, čiže zimné v lete a letné v zime? Hoci máme údaje od ADAC pre nemecký trh, možno predpokladať, že aj náš trh sa správa veľmi podobne. V zásade platí, že výrobcovia aj predajcovia sa snažia čo najviac obmedziť prepad cien.

Podľa skúseností sú ceny letných pneumatík v priebehu roka relatívne stabilné. Keďže podobne ako v Nemecku ani u nás nie sú zimné pneumatiky predpísané v konkrétnych termínoch, ale sú viazané na zimné poveternostné podmienky (sneh, ľad, námraza), môžu ich motoristi meniť kedykoľvek. Výnimkou sú akcie jednotlivých predajcov, ale tie nie sú pravidelné ani automatické.

Obvykle sa akcie vypisujú z viacerých dôvodov. Tým prvým je snaha zbaviť sa nadmerných zásob určitých modelov. Druhým dôvodom je príchod nástupníckeho modelu na trh, aktuálne pneumatiky sa preto predávajú so zľavou. Tvorba cien výrazne závisí aj od rozsahu skladových zásob. Menší obchodníci tak neraz majú oveľa menší manévrovací priestor než ich veľká konkurencia.

Ilustračná snímka. Zdroj: Pexels

Vo všeobecnosti sú podľa analýzy nemeckého serveru, ktorý porovnáva ceny produktov (Idealo.de), letné pneumatiky najlacnejšie v apríli. K tomuto záveru odborníci dospeli po vyhodnotení dát z rokov 2017, 2018 a 2019. Ak vám ide o každé euro, tak nákup letných pneu by ste nemali realizovať vo februári, marcové ceny sú o 6 % nižšie, čo znamená priemerný rozdiel v cene na úrovni 24 eur za sadu pneumatík.

Ak si letné gumy kúpite v apríli, môžete na sadu ušetriť až 30 eur. A ak ste si doteraz mysleli, že v zime sú letné gumy najvýhodnejšie, máme pre vás veľké sklamanie. Najhorším mesiacom na kúpu letných pneu je z hľadiska ceny december, kedy sú priemerné ceny o 11 % vyššie, než v apríli. Nie každý si môže dovoliť čakať s prezúvaním na letné pneu až do apríla. Ak vám to ale počasie umožní, je možné, že ušetríte aj desiatky eur.

