Vďaka e-palivám by sa spaľovacie motory mohli stať uhlíkovo neutrálnymi – a to znamená jazdiť na cestách aj po roku 2035. Všetky informácie o výrobe, efektivite a ekologickej rovnováhe nájdete práve v tejto sérii článkov.

S e-palivami by malo byť povolené jazdiť spaľovacím motorom aj po "zákaze" nových áut so spaľovacími motormi, ktorý má vstúpiť do platnosti v roku 2035. No v hre sú aj ďalšie otázky, ako napríklad efektivita e-palív a náklady na ich výrobu. Tieto otázky sú dôležité, ak má syntetické palivo aspoň čiastočne nahradiť palivo na báze ropy. S elektropalivami totiž dokáže každý benzínový alebo naftový motor v zásade bežať klimaticky neutrálne, pokiaľ sa syntetické palivo vyrába trvalo udržateľným spôsobom. Šoférovanie a tankovanie by tak ostalo nezmenené.

Technológia používaná na výrobu e-palív je ale často kritizovaná ako neefektívna a drahá. Zariadenia, ktoré dokážu vyrábať významné množstvá alternatívnych palív, sa prvýkrát dostanú do prevádzky v tomto roku. Samozrejme, aj tu platí úspora z rozsahu - to znamená čím väčšia produkcia, tým nižšie náklady na výroby jednej jednotky paliva.

Kde sa e-palivá vyrábajú?

V súčasnosti je vo výstavbe celý rad výrobných zariadení, ktoré budú vyrábať e-palivá vo väčších množstvách. Niektoré z nich už pritom klimaticky neutrálne palivo vyrábajú. Najpokrokovejším z nich je projekt Haru Oni, pilotný závod na výrobu e-palív pod taktovkou Porsche a ďalších partnerov v juhoamerickej Patagónii. No existujú aj väčšie projekty. Atmosfair v nemeckom Werlte/Emsland a Next Gate v Hamburgu vyrábajú od roku 2022 približne 350 ton e-palív ročne.

Spôsob tankovania syntetického benzínu ostane nezmenený. Zdroj: Shutterstock

V porovnaní s palivom na báze ropy je to samozrejme len kvapka v mori, no očakáva sa, že podobné projekty budú pribúdať: Liquid Wind vo Švédsku má spustiť výrobu v roku 2023 a vyrábať tak 50 000 ton e-palív ročne. Ineratec v Karlsruhe chce tiež otvoriť v roku 2023 najväčší závod na svete, ktorý by mal priniesť 4,35 milióna litrov ročne.

Zero Petroleum v Bichesteri vo Veľkej Británii v tomto roku spustí výrobu s ročnou kapacitou 5,8 milióna litrov. V Bilbau v severnom Španielsku je od roku 2024 plánovaná výroba najmenej 3,6 milióna litrov ročne. A vo francúzskom Dunkerque sa v rámci projektu ReuZe plánuje továreň s ročnou kapacitou 146 miliónov litrov, ktorá bude primárne slúžiť pre leteckú a lodnú dopravu.

Sú e-palivá zelené?

Názov e-palivá znie moderne a inovatívne: je to skratka pre „Electrofuels“, teda „elektrické palivo“, pretože e-palivá sa vyrábajú práve pomocou elektriny. Manipulácia je jednoduchá: e-palivá natankujete ako bežný benzín na pumpe. Ak sa bavíme o klimatickej neutralite, je potrebné v procese výroby používať zelenú elektrinu zo slnečnej a veternej energie. Potom možno e-palivá v zásade považovať za obnoviteľný zdroj energie.

Zelená elektrina poháňa elektrolyzér, ktorý rozkladá vodu na kyslík a vodík. Následne sa takto získaný vodík spojí s CO2 extrahovaným z atmosféry. Samotný syntetický benzín sa vyrába vo viacstupňovom procese. Veľkou výhodou e-palív je, že pri spaľovaní sa uvoľňuje iba CO2, ktorý bol predtým z atmosféry extrahovaný.

Ďalšia výhoda je, že v prípade syntetických palív je možné použiť existujúcu infraštruktúru - potrubia, lode, tankery, čerpacie stanice - a to bez akýchkoľvek úprav. Na druhý pohľad sa tým ušetria značné náklady, ktoré by boli obrovské napríklad pri výstavbe celoštátnej vodíkovej infraštruktúry.

Predchodcom e-palív je vodík

Samotný proces získavania vodíka elektrolýzou je starý viac ako 80 rokov. No vo všeobecnosti bol považovaný za neefektívne, pretože spotreba elektrickej energie je extrémne vysoká. No s napredujúcim vývojom v oblastiach zelenej energie sa dokáže veľmi jednoducho dostať na úroveň obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.

Prečo syntetické palivá znamenajú nádej na lepšiu budúcnosť automobilového priemyslu? Odpoveď je jednoduchá: klimaticky neutrálne kvapalné palivo môže významne prispieť k dosiahnutiu cieľov ochrany klímy. Dôležité je, že každý moderný spaľovací motor môže spaľovat takto vyrobené syntetické palivo bez výrazných zmien.

V ďalšom zo série článkov o syntetickom palive sa pozrieme na efektivtu e-palív a ich porovnanie s bežnými spaľovacími alternatívami či elektromobilmi.

