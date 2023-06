Vlastníte auto so spaľovacím motorom? Takto môžete minimalizovať svoj environmentálny dopad a znížiť spotrebu paliva.

Plynulá jazda

Na spotrebu paliva má výrazný vplyv spôsob jazdy, ktorý by mal byť čo najplynulejší. To znamená sledovanie premávky pred sebou a predvídanie, kedy bude potrebné spomaliť alebo zastaviť. V praxi to môže vyzerať tak, že spomalíte skôr, keď vidíte, že sa semafor mení na červenú, alebo že si udržujete väčšiu vzdialenosť za vozidlom pred vami, aby ste mohli jazdiť plynulejšie.

Plynulá jazda pri konzistentnej rýchlosti je tiež efektívnejšia. Ak je to bezpečné a možné, používajte tempomat na diaľniciach a voľných úsekoch ciest.