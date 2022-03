Žiadny extrém sa nevypláca: pretekársky štýl s plynom na podlahe ani extrémna jazda na spotrebu. V oboch prípadoch si to odnesie vaša peňaženka.

Je známy fakt, že studenému motoru sa bez ohľadu na ročné obdobie neoplatí šliapať veľmi na krk, kým nedosiahne prevádzkovú teplotu. No ani opačný extrém spaľovacím agregátom nesvedčí. Príliš nízke otáčky môžu životnosť pohonnej jednotky skrátiť rovnako rýchlo, ak nie rýchlejšie.

Príliš nízke otáčky vedia byť pre štvorvalcové motory smrteľnou pascou. Obzvlášť vtedy, ak sú spojené s vyšším rýchlostným stupňom. Pri plynulej jazde si motor s otáčkami v rozmedzí od voľnobehu do približne 1 500 ot/min. dokáže slušne poradiť. Ak však vtedy potrebujete z ľubovoľného dôvodu zrýchliť a tvrdšie dupnete na plynový pedál, môže sa vám to vypomstiť.

Predstavte si, že na bicykli do kopca zvolíte najťažší prevod. Bicykel a jeho komponenty to ustoja, vy asi tiež (ak ste v dobrej kondícii), ale záťaž pre pohonný systém aj človeka je príliš vysoká a dochádza k zvýšenému opotrebovaniu. Podobný princíp môžeme pokojne aplikovať aj na motor. Nižší rýchlostný stupeň zvýši otáčky motora a možno aj mierne spotrebu, no predĺžite jeho životnosť.

Jedným z najhorších radcov je stále asistent radenia, ktorý v mnohých vozidlách aj dnes dáva skutočne nelogické odporúčania. Napríklad, pri studenom motore sa vám ukáže šípka nahor pri príliš nízkych otčákach. Prípadne vám pri jazde do kopca rýchlosťou 50 km/h naznačí, aby ste zaradili piaty stupeň. Každý skúsený vodič pri takomto odporúčaní len prevráti oči.

Problématický býva i fakt, že množstvo vodičov chce úmyselne jazdiť s čo najnižšími otáčkami motora, pretože na oko dosahujú nízku spotrebu. Neuvedomujú si však, že tento jazdný štýl má svoje dôsledky a tie nemusia byť úplne príjemné a ani lacné. Čo všetko môže podtáčanie motora spôsobiť?