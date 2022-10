1. Zaradená jednotka pri čakaní na križovatke

Prítlačný kotúč (vľavo), lamela (vpravo), vypínacie ložisko (v strede) a montážny prípravok na vystredenie lamely Zdroj: Auto BILD

Keď automobil stojí, nemali by ste mať zaradenú rýchlosť. Je absolútne nelogické stáť na križovatke so zaradenou rýchlosťou a vyšliapnutou spojkou. Prvým dôvodom je fakt, že si zbytočne namáhate nohu a druhým zasa možnosť nechcenej záťaže spojky pri nedokonalom alebo neúplnom rozopnutí motora a ďalšieho hnacieho ústrojenstva. Zbytočné trenie v spojke je to, čomu sa chcete vyhnúť. Preto pri čakaní na križovatke nezabúdajte radiť neutrál.